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Мережа Lviv Croissants зʼявилася ще у одній країні Європи

03.02.2025 10:20
Ольга Деркач
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Українська мережа пекарень Lviv Croissants вийшла на французький ринок, відкривши перший заклад у Каннах

Мережа Lviv Croissants зʼявилася ще у одній країні Європи

Мережа Lviv Croissants зʼявилася ще у одній країні Європи Фото: lvivcroissants.com

Як повідомила пресслужба компанії виданню AIN, франшизу придбали місцеві бізнесмени, серед яких є власники ресторану, відзначеного зіркою Мішлен.

Новий заклад розташований на Rue d’Antibes — одній із головних торгових вулиць міста. Його площа становить 70 кв. м, а для відвідувачів передбачено 13 посадкових місць у приміщенні та 24 на відкритій терасі.

«Протягом 6 місяців наша команда не просто працювала над створенням гарного закладу, а ретельно досліджувала французький ринок і культуру споживання їжі в цьому регіоні, щоб завоювати серця французьких гурманів», — коментують менеджери з франчайзингу Lviv Croissants.

Окрім України, мережа Lviv Croissants вже працює в Польщі, Словаччині, Чехії та США. Загалом бренд об’єднує 196 закладів.

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Франчайзі в Європі отримують таку ж підтримку від центрального офісу: аналіз конкурентів, пошук постачальників і персоналу, маркетинг, юридичну допомогу, вибір обладнання та предметів інтер’єру.

Український офіс також займався пошуком та навчанням персоналу. Адміністратори і лінійний персонал проходять тренування на діючих локаціях у Польщі або Україні, а потім продовжують навчання в новій пекарні.

Lviv Croissants — це компанія, яка за 9 років виросла в національну франчайзингову мережу із широким асортиментом великих свіжовипечених круасанів з різними начинками. Першу пекарню Lviv Croissants відкрито 5 березня 2015 року у Львові за адресою проїзд Крива Липа, 9.

Нагадаємо, що Lviv Croissants здійснила свій дебют на американському ринку, відкривши перший заклад у передмісті Атланти, штат Джорджія. Співвласником та CEO американського ресторану Lviv Croissants став місцевий підприємець Бретт Ларрабі, з яким Андрій Галицький познайомився на виставці франчайзингу в Нью-Йорку у 2018 році. Ларрабі має 37-річний досвід у сфері ресторанного франчайзингу. Разом партнери інвестували $220 000 у запуск пекарні Lviv Croissants та місцевого виробництва заморожених круасанів.

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Рубрики: ЄвропаСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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Мережа Lviv Croissants зʼявилася ще у одній країні Європи

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