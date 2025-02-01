close-btn
PaySpaceMagazine

2 криптовалюти, які скоро досягнуть ринкової капіталізації $1 млрд

01.02.2025 13:00
Микола Деркач
Читати росiйською

З відновленням Біткоїна (BTC) після рішення Федеральної резервної системи США зберегти процентні ставки без змін ринкові настрої знову стали бичачими після загального розпродажу. На тлі цього відновлення окремі альткоїни демонструють сильний потенціал зростання

2 криптовалюти, які скоро досягнуть ринкової капіталізації $1 млрд

2 криптовалюти, які скоро досягнуть ринкової капіталізації $1 млрд Фото: freepik.com

Finbold визначив два активи, які перебувають на межі подолання рубежу ринкової капіталізації в $1 млрд — ключового порога, що може сигналізувати про їхній наступний етап зростання.

Завдяки міцним фундаментальним показникам, зростанню рівня впровадження та підвищенню зацікавленості з боку спільноти ці криптовалюти можуть отримати додатковий імпульс, якщо бичачий тренд збережеться.

Helium (HNT)

Наразі Helium (HNT) торгується на рівні $4,25, а його ринкова капіталізація становить $753,05 млн. Для досягнення позначки в $1 млрд йому необхідно ще $246,95 млн, що вимагає підвищення ціни приблизно до $5,65.

Продовжуючи розширюватися, мережа Helium уже має понад 400 000 активних користувачів щодня, що свідчить про сильний етап зростання. Компанія активно розширює свою екосистему через партнерства, зокрема з DAWN — платформою, орієнтованою на децентралізацію широкосмугових послуг.

З технічної точки зору HNT прорвався через довгострокову лінію опору, а аналітики прогнозують значний потенціал зростання, встановивши амбітну ціль у 1050%. Якщо тенденції впровадження збережуться, а технічний імпульс зміцниться, Helium має всі шанси подолати позначку в $1 млрд ринкової капіталізації у найближчій перспективі (вже у першому кварталі 2025 року).

Цікаве по темі: Криптобіржа KUNA оголосила про припинення діяльності у всіх країнах

Jito Protocol (JTO)

Jito Protocol (JTO) зараз торгується на рівні $3,33, а його ринкова капіталізація становить $961,41 млн. Попит на його послуги ліквідного стейкінгу в мережі Solana (SOL) продовжує зростати.

За даними DeFiLlama, загальна заблокована вартість (TVL) Jito зросла до $3,837 млрд, що свідчить про збільшення припливу капіталу в екосистему.

Тим часом, згідно з TokenTerminal, Jito згенерував понад $270 млн комісійних зборів, що свідчить про зростаючу активність у мережі. Аналітики зберігають бичачий прогноз щодо ціни JTO, виділяючи ключові рівні прориву на $3,224, $3,460 і $3,694, із подальшим потенціалом зростання за умови збереження імпульсу.

З огляду на високу швидкість впровадження та позитивні ринкові тенденції, HNT і JTO рухаються до подолання ринкової капіталізації в $1 млрд у першому кварталі 2025 року.

Моніторинг ключових рівнів цін, торгових обсягів і розвитку екосистеми буде важливим, оскільки ці активи переходять на новий етап свого зростання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Лютий — історично «бичачий» для Біткоїна: чи повториться тенденція

Криптовалютні кити скуповують Ethereum: що буде з ціною

В Україні заблокували криптобіржу Kuna: причина

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн витісняє «фальшивий» долар США — Кійосакі 01.02.2025

Біткоїн витісняє «фальшивий» долар США — Кійосакі
Криптобіржа KUNA оголосила про припинення діяльності у всіх країнах 31.01.2025

Криптобіржа KUNA оголосила про припинення діяльності у всіх країнах
5 пресейлів до $0,1, які можуть перетворити $500 на $50 000 цього року 30.01.2025

5 пресейлів до $0,1, які можуть перетворити $500 на $50 000 цього року
XRP можуть включити до криптовалютного резерву США 30.01.2025

XRP можуть включити до криптовалютного резерву США
Лютий — історично «бичачий» для Біткоїна: чи повториться тенденція 29.01.2025

Лютий — історично «бичачий» для Біткоїна: чи повториться тенденція
Криптовалютні кити скуповують Ethereum: що буде з ціною 29.01.2025

Криптовалютні кити скуповують Ethereum: що буде з ціною
Вибір редакції
Всі
Як вигідно взяти небанківський споживчий кредит у 2025
ТОП статей 29.01.2025

Як вигідно взяти небанківський споживчий кредит у 2025

 Доходи криптозлочинців у 2024 та головні зміни на ринку: огляд звітів Chainalysis та TRM Labs
ТОП статей 22.01.2025

Доходи криптозлочинців у 2024 та головні зміни на ринку: огляд звітів Chainalysis та TRM Labs
Останні новини
Сьогодні  13:00

2 криптовалюти, які скоро досягнуть ринкової капіталізації $1 млрд

 Сьогодні  12:00

В Україні запустили нову грантову програму з підтримки бізнесу

 Сьогодні  11:00

НАБУ презентувала міжбанківський сервіс для P2P-переказів за номером телефону

 Сьогодні  10:00

Біткоїн витісняє «фальшивий» долар США — Кійосакі

 31.01.2025  17:10

Гігантська корональна діра на Сонці викличе геомагнітну бурю на Землі

 31.01.2025  16:00

У Дії з’явилася нова корисна функція

 31.01.2025  14:20

Коли в Україні почне знижуватися інфляція — прогноз НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber