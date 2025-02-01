2 криптовалюти, які скоро досягнуть ринкової капіталізації $1 млрд

З відновленням Біткоїна (BTC) після рішення Федеральної резервної системи США зберегти процентні ставки без змін ринкові настрої знову стали бичачими після загального розпродажу. На тлі цього відновлення окремі альткоїни демонструють сильний потенціал зростання

Finbold визначив два активи, які перебувають на межі подолання рубежу ринкової капіталізації в $1 млрд — ключового порога, що може сигналізувати про їхній наступний етап зростання.

Завдяки міцним фундаментальним показникам, зростанню рівня впровадження та підвищенню зацікавленості з боку спільноти ці криптовалюти можуть отримати додатковий імпульс, якщо бичачий тренд збережеться.

Helium (HNT)

Наразі Helium (HNT) торгується на рівні $4,25, а його ринкова капіталізація становить $753,05 млн. Для досягнення позначки в $1 млрд йому необхідно ще $246,95 млн, що вимагає підвищення ціни приблизно до $5,65.

Продовжуючи розширюватися, мережа Helium уже має понад 400 000 активних користувачів щодня, що свідчить про сильний етап зростання. Компанія активно розширює свою екосистему через партнерства, зокрема з DAWN — платформою, орієнтованою на децентралізацію широкосмугових послуг.

З технічної точки зору HNT прорвався через довгострокову лінію опору, а аналітики прогнозують значний потенціал зростання, встановивши амбітну ціль у 1050%. Якщо тенденції впровадження збережуться, а технічний імпульс зміцниться, Helium має всі шанси подолати позначку в $1 млрд ринкової капіталізації у найближчій перспективі (вже у першому кварталі 2025 року).

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Jito Protocol (JTO)

Jito Protocol (JTO) зараз торгується на рівні $3,33, а його ринкова капіталізація становить $961,41 млн. Попит на його послуги ліквідного стейкінгу в мережі Solana (SOL) продовжує зростати.

За даними DeFiLlama, загальна заблокована вартість (TVL) Jito зросла до $3,837 млрд, що свідчить про збільшення припливу капіталу в екосистему.

Тим часом, згідно з TokenTerminal, Jito згенерував понад $270 млн комісійних зборів, що свідчить про зростаючу активність у мережі. Аналітики зберігають бичачий прогноз щодо ціни JTO, виділяючи ключові рівні прориву на $3,224, $3,460 і $3,694, із подальшим потенціалом зростання за умови збереження імпульсу.

З огляду на високу швидкість впровадження та позитивні ринкові тенденції, HNT і JTO рухаються до подолання ринкової капіталізації в $1 млрд у першому кварталі 2025 року.

Моніторинг ключових рівнів цін, торгових обсягів і розвитку екосистеми буде важливим, оскільки ці активи переходять на новий етап свого зростання.

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