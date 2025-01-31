Криптобіржа KUNA оголосила про припинення діяльності у всіх країнах

Перша українська криптовалютна біржа KUNA повністю згортає свою діяльність у всіх країнах. Саме згортає, а не продається

Про це заявив засновник криптобіржі Михайло Чобанян у своєму Telegram-каналі.

«Моя репутація — це мій головний актив, і більша частина клієнтів KUNA прийшли завдяки довірі до моєї персони і моєї команди. Я дякую кожному клієнту за цю довіру! За майже 11 років ми пройшли з вами дуже довгий шлях — від створення криптоіндустрії як такої до першого у світі благодійного криптофонду допомоги країні у війні», — написав Чобанян.

За його словами, цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі, судячи з усього, був останнім в існуючій парадигмі світу, і на нас чекають колосальні зміни в усьому.

«Цим змінам я хочу присвятити свій час і увагу вже в ролі гравця. А для цього я маю звільнитися від усіх чинників, що відволікають мене. Хоч би як це дивно звучало, але бізнес дуже сильно відволікає і, найважливіше, не дає змоги мені увійти в цей новий світовий порядок у нейтральному статусі. Тому настав час непростих рішень — KUNA повністю згортає свою діяльність у всіх країнах. Саме згортає, а не продається. Як я вже написав вище, KUNA була побудована на довірі, а вашою довірою я не торгую», — наголосив засновник криптобіржі.

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Він пояснив, що «стерильний від клієнтських даних код» продовжить існувати у декількох проєктах, але це вже буде інша історія і з іншими гравцями. Як він вже неодноразово говорив протягом усього цього шляху — не зберігайте гроші на централізованих сервісах, зокрема і в KUNA. Поки вони там, це не ваші гроші. Сатоші Накамото дав нам інструмент — холодні мультисиг-гаманці (Multisig), ось і користуйтеся ними.

«За 2 місяці я попросив би вас забрати всі ваші кошти і дозволити мені сфокусуватися на головному — майбутньому, нашому спільному світлому майбутньому. Це майбутнє, яке дуже скоро стане сьогоденням, ми обговоримо в Лугано у травні на нашій щорічній конференції. Ну а поки закриваємо все минуле і звільняємо місце під щось цікаве і нове — Symbiocracy», — зазначив Михайло Чобанян.

Він також попросив читачів обов’язково подивитися відеоролик, у ньому деталі.

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