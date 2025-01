Криптовалютні кити скуповують Ethereum: що буде з ціною

Крипторинок пережив неспокійний початок тижня: вартість багатьох монет стрімко знизилася на фоні появи нового ШІ від DeepSeek та очікування засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) у США. Ethereum не став виключенням, впавши до критичного рівня підтримки у $3 тис., однак невдовзі відновившись до близько $3,2 тис. Хоч така волатильність і викликала побоювання деяких інвесторів, криптокити навпаки активізувалися

Ключові ончейн-метрики свідчать, що не всі інвестори поділяють скептицизм навколо крипторинку та Ethereum. Дані показують, що великі гравці продовжують накопичувати Ефіріум, незважаючи на останні коливання ціни. Лише за останні 24 години до мережі приєдналися 13 нових мега-китів — гаманців, що містять понад 10 000 ETH кожен. Це сигналізує про високу впевненість з боку заможних інвесторів та інституційних гравців, які, схоже, розглядають поточні ціни як сприятливу можливість.

Ця значна активність накопичення свідчить про те, що великі гравці готуються до потенційного прориву. Хоча роздрібні інвестори можуть бути обережнішими, дії цих китів можуть вказувати на оптимізм щодо довгострокових перспектив Ethereum. Оскільки ETH стабілізується на рівні $3200, ринок уважно спостерігатиме, чи призведе цей тренд накопичення до нового зростання та подальшого відновлення в найближчі тижні, які можуть стати визначальними для траєкторії монети у цьому ринковому циклі.

Провідний криптоаналітик Алі Мартінес поділився цими даними на платформі X, підкресливши факт активного накопичення.

In the last 24 hours, 13 mega whales, each holding over 10,000 #Ethereum $ETH, have joined the network. This signals significant accumulation activity! pic.twitter.com/ODIMeCO4Ry

— Ali (@ali_charts) January 28, 2025