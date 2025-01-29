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Криптовалютні кити скуповують Ethereum: що буде з ціною

29.01.2025 12:14
Микола Деркач
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Крипторинок пережив неспокійний початок тижня: вартість багатьох монет стрімко знизилася на фоні появи нового ШІ від DeepSeek та очікування засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) у США. Ethereum не став виключенням, впавши до критичного рівня підтримки у $3 тис., однак невдовзі відновившись до близько $3,2 тис. Хоч така волатильність і викликала побоювання деяких інвесторів, криптокити навпаки активізувалися

Криптовалютні кити скуповують Ethereum: що буде з ціною

Криптовалютні кити скуповують Ethereum: що буде з ціною Фото: chatgpt.com

Ключові ончейн-метрики свідчать, що не всі інвестори поділяють скептицизм навколо крипторинку та Ethereum. Дані показують, що великі гравці продовжують накопичувати Ефіріум, незважаючи на останні коливання ціни. Лише за останні 24 години до мережі приєдналися 13 нових мега-китів — гаманців, що містять понад 10 000 ETH кожен. Це сигналізує про високу впевненість з боку заможних інвесторів та інституційних гравців, які, схоже, розглядають поточні ціни як сприятливу можливість.

Ця значна активність накопичення свідчить про те, що великі гравці готуються до потенційного прориву. Хоча роздрібні інвестори можуть бути обережнішими, дії цих китів можуть вказувати на оптимізм щодо довгострокових перспектив Ethereum. Оскільки ETH стабілізується на рівні $3200, ринок уважно спостерігатиме, чи призведе цей тренд накопичення до нового зростання та подальшого відновлення в найближчі тижні, які можуть стати визначальними для траєкторії монети у цьому ринковому циклі.

Провідний криптоаналітик Алі Мартінес поділився цими даними на платформі X, підкресливши факт активного накопичення.

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Накопичення ETH мега-китами узгоджується із загальним ринковим настроєм, який вказує на готовність монети до бичачої фази після ослаблення тиску з боку продавців. Якщо Ефіріум утримається на поточних рівнях і відновить ключові зони опору, наступний висхідний рух може стати початком стійкого зростання у найближчі місяці.

ETH тестує ключову зону ліквідності

Станом на момент написання матеріалу Ethereum торгувався на рівні $3190 після того, як знайшов сильну підтримку на позначці $3000, що збігається з 200-денною ковзною середньою. Цей рівень є важливим довгостроковим індикатором сили, і здатність ETH утримуватися вище нього вказує на потенціал для розвороту тренду.

Щоб підтвердити бичачий розворот, Ethereum має пробити та закріпитися вище рівня $3500 — значної зони опору, яка обмежувала зростання останніми тижнями. Відновлення цього рівня, ймовірно, поверне довіру інвесторів і стане сигналом до нового висхідного тренду. Водночас ринок залишається нестабільним через спекуляції та макроекономічну невизначеність, що може сповільнити прорив.

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За матеріалами bitcoinist.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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