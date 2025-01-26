5 криптовалют, на які варто звернути увагу у 2025

Крипторинок розігрівається, готуючись до електризуючого сплеску, а ентузіасти та покупці шукають найкращу криптовалюту, яку можна купити

Solana (SOL)

Solana зміцнює свої позиції і перевершує Ethereum за обсягом 24-годинного децентралізованого обміну (DEX). Нещодавній сплеск мережевої активності, викликаний запуском мемкоїна TRUMP, підштовхнув ціну SOL до історичного максимуму в $275, продемонструвавши її масштабованість.

Cardano (ADA)

Cardano наближається до важливого етапу з майбутнім хардфорком Plomin, який запроваджує децентралізоване управління через CIP-1694. Це оновлення надає повноваження делегованим представникам (DReps) і операторам пулів часток (SPO) відігравати вирішальну роль в управлінні мережею, сприяючи підходу до прийняття рішень, орієнтованому на спільноту.

XRP (XRP)

XRP набирає обертів після нещодавніх цінових стрибків і зростаючого оптимізму навколо його судової битви з SEC. Призначення голови SEC Пола Аткінса, який підтримує криптовалюту, підживлює надію на те, що Ripple нарешті побачить рішення, що потенційно розчистить шлях для подальшого прийняття.

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ai16z (AI16Z)

ai16z набула значної популярності, зрісши на 44% на тлі стратегічних партнерств та лістингу на декількох біржах. Нещодавня співпраця з децентралізованим розробником інфраструктури Hyperbolic і торговою платформою Bebop розширила можливості ШІ-агентів, що працюють на платформі ElizaOS. Зі зростанням інтересу інвесторів AI16Z позиціонує себе в авангарді децентралізованих рішень на основі штучного інтелекту.

Bonk (BONK)

Bonk, перший мемкоїн Solana на собачу тематику, виріс на 12% після того, як ETF підвищив інтерес інвесторів. Торгуючись вище своєї 20-денної EMA і спираючись на сильний імпульс RSI, ціна BONK може ще більше зрости, якщо бичачі настрої збережуться.

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Джерело: Brave New Coin.