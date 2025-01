XRP націлений на прорив до $8 — аналітики

Після того, як XRP повернув собі позицію в $3, деякі аналітики повідомили, що актив має потенціал зростання до нового максимуму в $8

XRP, ймовірно, досягне цього рівня ще до завершення поточного ринкового циклу. Цифрова валюта прорве критичні рівні опору, оскільки вона узгоджується з висхідним каналом, — зазначив MikybullCrypto у своєму дописі на платформі X 22 січня.

Сьогодні ціна тестує ключову зону опору близько $3,20, яка може визначити наступну траєкторію XRP. Прорив вище цього рівня, як очікується, прокладе шлях для зростання до верхніх меж довгострокового висхідного каналу, що збігається з ціллю в $8.

Історично цей канал керував ціновими змінами XRP, і рух до його верхньої межі може стати важливою віхою для активу.

$XRP might rip through to $8 before a cycle top given the current bullish fundamentals

This is the period you manage your risk, by the way, as it is on resistance. pic.twitter.com/bwRnIUAWSu

— Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) January 22, 2025