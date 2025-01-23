XRP націлений на прорив до $8 — аналітики

Після того, як XRP повернув собі позицію в $3, деякі аналітики повідомили, що актив має потенціал зростання до нового максимуму в $8

XRP, ймовірно, досягне цього рівня ще до завершення поточного ринкового циклу. Цифрова валюта прорве критичні рівні опору, оскільки вона узгоджується з висхідним каналом, — зазначив MikybullCrypto у своєму дописі на платформі X 22 січня.

Сьогодні ціна тестує ключову зону опору близько $3,20, яка може визначити наступну траєкторію XRP. Прорив вище цього рівня, як очікується, прокладе шлях для зростання до верхніх меж довгострокового висхідного каналу, що збігається з ціллю в $8.

«XRP може різко підскочити до $8 до завершення циклу, враховуючи поточні бичачі фундаментальні показники», — сказав експерт.

Історично цей канал керував ціновими змінами XRP, і рух до його верхньої межі може стати важливою віхою для активу.

$XRP might rip through to $8 before a cycle top given the current bullish fundamentals This is the period you manage your risk, by the way, as it is on resistance. pic.twitter.com/bwRnIUAWSu — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) January 22, 2025

Технічні індикатори XRP

З технічної точки зору, XRP тримається значно вище 50-місячної та 200-місячної ковзних середніх (MA), які продовжують зростати, що відображає стійкість бичачих настроїв.

Крім того, щомісячний індекс відносної сили (RSI) підскочив вище 85, що свідчить про сильний інтерес покупців та умови перекупленості. Хоча це може свідчити про можливість короткострокової консолідації, основний імпульс залишається сильним.

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З іншого боку, аналітик під псевдонімом Dark Defender у своєму дописі на платформі X 20 січня зазначив, що інвесторам слід очікувати стійкого прориву після того, як XRP відвоює зону $3.

Аналітик також зазначив, що висхідна тенденція та рівні корекції Фібоначчі натякають на сильну бичачу динаміку (імпульс).

Ключові рівні підтримують ціну XRP, включаючи 38,2% корекції на рівні $2,94 і 50% на рівні $2,82, забезпечуючи міцний фундамент для подальшого висхідного руху.

Експерт очікує, що після подолання рівня $3,24 XRP може досягти нових максимумів, потенційно досягнувши розширення Фібоначчі на 261,8% на рівні $5,85 у середньостроковій перспективі.

Загалом, після виходу з консолідації нижче $1 ринкові настрої змістилися в позитивну сторону, і XRP готова зростати після того, як частково була пригнічена через справу між Ripple та Комісією з цінних паперів та бірж (SEC).

Цю потенційну динаміку також підкреслює і зростання активності китів, які історично сигналізують про можливі цінові прориви. Деякі аналітики навіть прогнозують амбітну ціну в $100.

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Аналіз ціни XRP

Станом на момент написання статті XRP торгувався на рівні $3,17, що свідчить про незначне падіння ціни на 0,13%. За останні сім днів токен переважно зростав у ціні, збільшившись майже на 9%.

Після нещодавнього цінового руху XRP має потенціал для подальшого зростання. Однак рівень підтримки в $3 є критично важливим для моніторингу, оскільки він може визначити ймовірність стійкого прориву.

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За матеріалами finbold.com.