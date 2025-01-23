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Solana може зрости до $400 до кінця лютого — Amberdata

23.01.2025 13:10
Ольга Деркач
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Директор з деривативів платформи Amberdata Грег Магадіні спрогнозував ріст Solana (SOL) до $400

Solana може зрости до $400 до кінця лютого — Amberdata

Solana може зрости до $400 до кінця лютого — Amberdata Фото: solana.com

Такий прогноз базується на даних про позабіржову угоду на криптобіржі Deribit.

Згідно з даними Amberdata, ця угода була спредом на бичачий колл, який принесе максимальний прибуток при потенційному зростанні ціни до $400 або вище до кінця лютого.

20 січня через позабіржову мережу Paradigm на Deribit було укладено значну угоду з опціонами SOL, що свідчить про очікування цінового ралі до $400 до кінця лютого.

Угода, структурована як спред «бичачий колл», включала довгу позицію на опціон колл з ціною виконання $280 і одночасну коротку позицію на опціон колл з ціною виконання $400. Кожна частина угоди мала по 10 000 контрактів, а термін дії обох опціонів закінчується 28 лютого.

Цікаве по темі: Solana оновила історичний максимум: що штовхає монету вперед

Це узгоджується з прогнозами щодо випереджальних показників SOL за президентства Дональда Трампа.

Спред «бичачий колл» досягає максимального прибутку, коли ціна базового активу дорівнює або перевищує ціну виконання короткого колла, яка в даному випадку становить $400. Це означає, що покупець очікує зростання ціни на 55% від поточного ринкового курсу в $257 протягом трохи більше ніж місяця. Він розраховує на те, що ціна базового активу перевищить $280 і досягне $400.

Нагадаємо, що Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker. Смартфон Seeker стане другим апаратним продуктом компанії після моделі Saga і про його розробку стало відомо ще у січні 2024 року. Новинка презентована як платформа для отримання багатьох аірдропів. Він буде не лише хабом для мемкоїнів, а й запропонує цікаві інтеграції, високу технічну продуктивність і нові Web3-функції, що робить його привабливим варіантом для криптоентузіастів.

Раніше ми писали, що стейблкоїн від PayPal тепер можна переводити між Ethereum та Solana. PYUSD тепер використовує стандарт Omnichain Fungible Token (OFT), що дозволяє користувачам, які самостійно зберігають свої токени, переміщати активи між блокчейнами.

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Джерело: Coin Desk.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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