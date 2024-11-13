Стейблкоїн від PayPal тепер можна переводити між Ethereum та Solana

PYUSD тепер використовує стандарт Omnichain Fungible Token (OFT), що дозволяє користувачам, які самостійно зберігають свої токени, переміщати активи між блокчейнами

Завдяки інтеграції з кросчейн-протоколом LayerZero, стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) тепер можна безперешкодно переводити між мережами Ethereum та Solana.

У заяві LayerZero повідомляється, що PYUSD тепер використовує стандарт Omnichain Fungible Token (OFT), що дозволяє користувачам, які самостійно зберігають свої токени, переміщати активи між блокчейнами, не покладаючись на централізовані платформи на кшталт PayPal або Venmo.

«Ця інтеграція усуває фрагментацію ліквідності, забезпечуючи швидкі, безпечні та економічно ефективні транзакції для користувачів і бізнесу. Ми вважаємо, що власники PYUSD оцінять гнучкість і зручність, які пропонує LayerZero», — зазначив Хосе Фернандес да Понте, старший віцепрезидент з питань блокчейну, криптовалют і цифрових валют в PayPal.

PayPal продовжує розширювати функціонал свого стейблкоїна

Ця розробка знаменує собою черговий крок у зусиллях PayPal по розширенню доступності та функціональності свого стейблкоїна. У серпні PYUSD досяг рекордної ринкової капіталізації в $1 млрд, з яких $660 млн обертаються на Solana і $340 млн — на Ethereum.

Однак останні дані DeFiLlama показують, що ринкова капіталізація PYUSD знизилася майже вдвічі — до $513 млн. Наразі $384 млн PYUSD розміщено в Ethereum, тоді як в Solana — лише $166 млн.

PayPal активно працює над тим, щоб прискорити прийняття PYUSD. На початку цього року компанія співпрацювала з Anchorage Digital, щоб запровадити програму винагород для клієнтів, які зберігають PYUSD у криптокастодіана.

У травні PayPal інтегрував PYUSD в екосистему Solana через партнерство з Crypto.com, Phantom і Paxos, що полегшило користувачам перехід на цю валюту. Крім того, співпраця з MoonPay дозволила користувачам PayPal купувати криптовалюту і надала можливість підключення до таких платформ, як Polymarket.

Попри зростання кількості випадків використання, PYUSD залишається далеко позаду основних стейблкоїнів, таких як Tether (USDT) та USD Coin (USDC), ринкова капіталізація яких становить $118 млрд та $35 млрд, відповідно.

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За матерілами cryptonews.com