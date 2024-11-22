Solana оновила історичний максимум: що штовхає монету вперед

Solana вселила значний оптимізм інвесторам, досягнувши нового ATH, насамперед завдяки зростанню купівельного попиту, про що свідчать нещодавні китові транзакції з SOL

У п’ятницю Solana досягла нового ATH. Примітно, що SOL продовжує стійке зростання на фоні масового накопичення китів. Зараз, коли криптовалюта відзначає тиск з боку покупців на тлі бичачого ралі, спостерігачі за ринком очікують подальшого зростання криптовалюти.

Solana досягає нового ATH на тлі масового скуповування китами

Згідно з даними Lookonchain від 22 листопада, кити продовжують накопичувати Solana на тлі її висхідного руху. За останні два дні було зафіксовано новий гаманець, який накопичив 42 443 SOL на суму $11,14 млн з Binance. Це накопичення було зроблено за адресою Au1VJ…q8hF8.

Водночас Lookonchain виявив ще одне велике накопичення, зафіксоване за останню добу. Кит зібрав 100 тис. SOL на суму $23,86 млн протягом останніх двох днів. Дані Solscan показують адресу цього кита як 7L1HBfMH…, загальний запас SOL на ній становить $55,58 млн.

Накопичення коштів великими інвесторами сигналізує про підвищену впевненість ринку в потенціалі активу, який може принести прибуток у майбутньому.

Щобільше, зважаючи на стрімке зростання шансів на створення Solana-ETF, поточні ринкові настрої щодо однієї з провідних криптовалют за ринковою капіталізацією залишаються вкрай бичачими. Нещодавно стало відомо, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) почала взаємодіяти з емітентами SOL ETF щодо поданих реєстраційних заяв S-1. Крім того, заявку на реєстрацію Solana ETF також подала Bitwise, що ще більше підігріло інтерес ринку.

Ціна монети зросла на 8%, прорвавши ATH

Ціна SOL зросла на 8% впродовж доби й на момент написання матеріалу торгувалась на рівні $262,51. 24-годинний мінімум монети становив $237,33, тоді як поточний рівень ціни ознаменував новий ATH. Цей бичачий рух узгоджується з масивним купівельним тиском на актив, про що свідчать вищезгадані «китові» транзакції.

Водночас дані Coinglass показали, що ф’ючерсний OI монети зріс на 15% до $6,01 млрд. Крім того, обсяг деривативів збільшився на 61% до $19,03 млрд. Загалом, ця статистика свідчить про зростання ринкового інтересу до активу, що відкриває оптимістичні перспективи для подальшого руху цін.

Оглядачі крипторинку продовжують стежити за монетою на предмет подальших цінових змін у світлі вищезгаданої статистики.

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За матеріалами coingape.com