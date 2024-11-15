Dogecoin зросте в ціні та перевищить Solana за капіталізацією — прогноз

Швидкий потік і ринкове шаленство можуть призвести до того, що ціна Dogecoin зросте до $2 і перевершить SOL і BNB за капіталізацією

Криптоаналітик Майстер Кенобі розкрив фактори, які можуть призвести до зростання ціни DOGE і випередження Solana і BNB в цьому процесі. В одному з дописів Кенобі заявив, що ціна Dogecoin може легко піднятися до $2 або навіть вище завдяки швидкому припливу капіталу та ажіотажу на ринку.

Аналітик зробив цей прогноз, пояснюючи, як Dogecoin може стати третьою криптовалютою за ринковою капіталізацією, потіснивши Solana і BNB. Він зазначив, що це буде нелегко, оскільки SOL і BNB, швидше за все, продовжать рости, але це все ще можливо.

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Чому ціна Dogecoin може зрости

Кенобі також підкреслив, що ціна Dogecoin зараз переживає значний бичачий імпульс, що ставить цей мемкоїн вище інших монет. Для порівняння: за останні сім днів ціна DOGE зросла на 100%. Тим часом ціна Solana і BNB зафіксували мізерний приріст — трохи більш як 12% і 4% відповідно.

Аналітик зазначив, що це параболічне ралі для DOGE частково відбулося завдяки кільком факторам, в тому числі тим, що стосуються Білого дому. Йдеться про Департамент урядової ефективності Ілона Маска (D.O.G.E.), який став офіційним після призначення Дональда Трампа найбагатшою людиною світу на посаду керівника департаменту.

Кенобі додав, що цей бичачий імпульс для ціни Dogecoin ще більше зросте, коли найпопулярніший мемкоїн поверне собі ринкову капіталізацію в $100 млрд і досягне свого поточного історичного максимуму (ATH) в $0,73. Аналітик впевнений, що незабаром DOGE досягне позначки в $1 і ринкової капіталізації в $148 млрд, випередивши Tether і зрівнявшись за цим показником з Solana і BNB.

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Перед стрибком ціни DOGE може статись корекція

Водночас криптоаналітик Кевін Капітал припустив, що ціна Dogecoin може зазнати корекції, перш ніж стане свідком чергового стрибка вгору. Він сказав, що здивований, що падіння ціни ще не відбулося. Аналітик додав, що історія і поточні технічні індикатори підтримують корекцію, щоб охолодити індикатори, перш ніж DOGE піде вище.

За його прогнозами корекція відбудеться найближчим часом. Раніше він прогнозував, що DOGE може вирости, якщо ціна Біткоїна досягне $94 000 — $95 000. Однак, як тільки це станеться, Dogecoin може впасти до $0,26, перш ніж піднятися вище.

Раніше ми писали про те, що Біткоїн фіксує нові масимуми, але фіксація прибутку низька: що це означає.

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За матеріалами CoinGape