4 альткоїни, що готові до бичачого ринку у 2025 році

Ці чотири альткоїни можуть принести значні прибутки наступного року

Деякі альткоїни претендують на значні прибутки на бичачому ринку у 2025 році. Виявлення цих перспективних активів може значно збільшити прибуткові інвестиційні можливості, оскільки, за прогнозами, наступний «бичачий» ринок буде щонайменше вдвічі більшим за попередній.

Індикатор перетворення Фішера допомагає виділити значні цінові коливання, які можуть сигналізувати про потенційні розвороти цін. Згідно з цим індикатором, ціна Біткоїна щойно стала бичачою, натякаючи на те, що параболічний рух підштовхне її до $500 000. Це може підняти капіталізацію крипторинку щонайменше до 7,35X, що становитиме $18 трлн.

До вашої уваги 4 найкращі альткоїни, які варто купити до 2025 року, оскільки ринок наближається до, можливо, найбільшого “бичачого” зростання в історії криптоіндустрії.

1. Chainlink

Chainlink – це універсальна платформа для розробників та фінансових установ, які є першопрохідцями майбутнього глобальних ринків в мережі. Ціна LINK на рівні $10,62 знаходиться в низхідному тренді. Актив досяг 50-місячного мінімуму відносно Біткоїна (BTC), що робить його ідеальним кандидатом для купівлі на низькому рівні.

Звідти ціна Chainlink може злетіти до нових історичних максимумів. Однак, було б розумно трохи почекати перед входом, оскільки технічний аналіз показує, що це один з альткоїнів, який може впасти ще трохи, перш ніж почнеться ралі.

2. Cardano (ADA)

Cardano наразі знаходиться на 12-й позиції, знизившись на 2,5% за останні 24 години. З вересня мережа зазнала численних оновлень, стала повністю децентралізованою та оголосила про створення мосту ADA до Біткоїна шляхом партнерства з BitcoinOS.

Чутки про партнерство NASA з ADA також заполонили криптовалютний простір після того, як системні інженери NASA виступили на саміті Cardano в Дубаї. Крім того, засновник Cardano Чарльз Хоскінсон вважає, що ADA випередить Біткоїн (BTC), Ефіріум (ETH) і Солану (SOL) в найближчі 10 років.

Ціна ADA знаходиться в низхідному тренді, і технічний аналіз припускає, що вона може впасти ще на 25%, перш ніж відскочити.

3. Stellar (XLM)

Stellar — це мережа для інноваторів, які створюють блокчейн-рішення, що відкривають фінансовий доступ для всіх. Це один з основних конкурентів XRP. Цей криптоактив посідає 37 місце з ринковою капіталізацією.

Колись XLM входив до топ-10 монет і потенційно може повернутися на цю позицію. Сьогодні ціна XLM знизилась на 0,2% і торгується на рівні $0,0907. Схоже, що ціна монети знаходиться в зоні накопичення після падіння на 44% з березневого максимуму.

4. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin є найпопулярнішим криптоактивом за останні кілька тижнів, якщо не брати до уваги Sui (SUI). З того часу, як Ілон Маск почав згадувати про Департамент ефективності уряду (D.O.G.E), ціна Dogecoin стрімко зросла.

Зростання ціни збіглося з виходом з тривалого клину, що підтверджує початок висхідного тренду, який, ймовірно, завершиться новими історичними максимумами, коли ми увійдемо в бичачий ринок 2025 року.

Ціна DOGE торгується на рівні $0,1511, що на 0,2% вище ніж вчора. Поточний ціновий діапазон, особливо підтримка на рівні $0,1450, являє собою чудовий вхід перед виборами в США, які відбудуться 5 листопада.

Якщо Дональд Трамп переможе, ціна Dogecoin може вибухнути більш ніж на 50%, побивши цьогорічний максимум.

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За матеріалами coingape.com