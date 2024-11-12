Біткоїн фіксує нові масимуми, але фіксація прибутку низька: що це означає

Все менше інвесторів у Біткоїн фіксують прибуток, оскільки актив продовжує своє зростання, але новий попит поглинає тиск з боку продавців

Близько тижня тому Біткоїн побив свій березневий історичний максимум (ATH) у $73 737. Відтоді криптоактив майже щодня фіксує новий ATH; на момент написання матеріалу він коштував $85 950 після того, як відкотився від позначки в $90 000.

Попри таке стрімке зростання, інвестори не надто прагнуть фіксувати прибутки. Аналітики Bitfinex повідомили, що обсяг фіксації прибутку серед інвесторів BTC значно нижчий, ніж у попередніх періодах, коли криптовалюта торгувалася вище $70 000, навіть всупереч тому, що спостерігається структурне зростання обсягів фіксації прибутку.

Нещодавня серія нових ATH Біткоїна на тлі відносно низького рівня фіксації прибутку свідчить про приплив нового попиту, а не про поспіх вивести прибуток у готівку. Така стримана фіксація прибутку часто сигналізує про те, що інвестори мають високу впевненість у подальшому зростанні, утримуючи свої позиції, а не продаючи актив.

Крім того, внутрішні показники, такі як приплив капіталу, вказують на стійкий інтерес як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів, що ще більше підтримує бичачий прогноз. Аналітики вважають, що цей сценарій дає Біткоїну додатковий висхідний імпульс, що потенційно стабілізує ціни на вищих рівнях.

Профіт-тейкинг низький

Згідно зі звітом Bitfinex Alpha, все менше інвесторів фіксують прибуток. Утім, поточна хвиля свіжого попиту на ринку поглинає незначний тиск з боку продавців, що свідчить про більш здорову ринкову кон’юнктуру.

Свіжий попит і високий інтерес інвесторів можна побачити в потоках в біржові фонди Біткоїна в США, які минулого тижня досягли рекордного рівня. Протягом перших трьох днів після виборів у США в ці фонди надійшло $2,28 млрд чистого притоку інвестицій.

Лише в один BlackRock IBIT 7 листопада було зафіксовано приплив $1,1 млрд, після двох днів відтоку 5 і 6 листопада. Аналітики кажуть, що відтік, ймовірно, був викликаний тим, що інвестори зменшували ризики перед виборами. 11 листопада сукупний приплив коштів до ETF склав $1,12 млрд, причому IBIT акумулював понад $763 млн.

Зростання інтересу до спотової купівлі після виборів також відображено в показнику дельти сукупного кумулятивного обсягу спотового ринку (CVD), який показує обсяги купівлі/продажу на спотовому ринку на основних біржах. Цей показник значно збільшився, що свідчить про зростання інтересу до купівлі на централізованих біржах.

Нагадаємо, за прогнозами експертів ще до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року, ціна Біткоїна може зрости ще більше, потенційно досягнувши нового історичного максимуму.

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За матеріалами cryptopotato.com