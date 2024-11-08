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Експерти прогнозують, що Біткоїн досягне $100 тис. ще до інавгурації Трампа

08.11.2024 15:00
Ольга Деркач
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До інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року, ціна Біткоїна може зрости ще більше, потенційно досягнувши нового історичного максимуму

Експерти прогнозують, що Біткоїн досягне $100 тис. ще до інавгурації Трампа

Експерти прогнозують, що Біткоїн досягне $100 тис. ще до інавгурації Трампа Фото: pexels.com

Після перемоги Трампа на президентських виборах в США Біткоїн зазнав підвищеного купівельного тиску, який призвів до того, що ціна активу сягнула рекордного максимуму — понад $76 000.

Зараз багато аналітиків прогнозують, що перший цифровий актив, ймовірно, торгуватиметься на рівні $100 000 ще до того, як Трамп складе присягу.

Оптимістичний прогноз ґрунтується на очікуваннях інвесторів щодо більш сприятливого для криптовалют середовища.

Звіт Copper від 6 листопада підтверджує прогноз, що Біткоїн досягне позначки $100 000 до січня.

Формуючи цей прогноз, компанія дослідила історичні тенденції в накопиченні біржових фондів (ETF), що торгують Біткоїнами, оскільки сектор продовжує фіксувати значні притоки капіталу.

«Ми перевірили тенденцію накопичення Біткоїнів у ETF з урахуванням потенційних цінових діапазонів. $100 000 для Біткоїна цілком можливі до того часу, коли 47-й президент США вирушить до Капітолію на інавгурацію 20 січня, а ETF володітимуть приблизно 1,1 млн біткоїнів», — зазначається у звіті.

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Після виборів кілька гравців галузі також наполягають на проведенні додаткових реформ. Наприклад, головний юридичний директор Coinbase Пол Ґревал закликав розслідувати поточні регуляторні проблеми та ухвалити більш сприятливі для криптовалют закони.

У той же час, сенатор Синтія Ламміс припустила, що нова адміністрація, швидше за все, виконає свою обіцянку створити резерв біткоїнів.

З технічної точки зору, аналітик Герт ван Лаген у своєму дописі від 7 листопада зазначив, що актив вийшов за межі ключової фази повторного накопичення «низхідного розширювального клину», що вказує на потенційний параболічний рух до зони $200 000.

Наступна прогнозована мета — близько $90 000 — $100 000, з кінцевою метою досягнення $200 000 у 2025 році.

Наразі Біткоїн знаходиться на шляху до досягнення позначки $80 000, якщо він утримає свою оцінку вище рівня підтримки в $75 000. Залишається з’ясувати, чи буде післявиборче ралі стійким у довгостроковій перспективі, оскільки деякі аналітики попереджають, що воно може бути викликане страхом упустити можливість (FOMO).

Нагадаємо, що ФРС США знизила базову відсоткову ставку. Як на відреагував Біткоїн читайте у нашому матеріалі.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниСША
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