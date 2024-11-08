Експерти прогнозують, що Біткоїн досягне $100 тис. ще до інавгурації Трампа

До інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року, ціна Біткоїна може зрости ще більше, потенційно досягнувши нового історичного максимуму

Після перемоги Трампа на президентських виборах в США Біткоїн зазнав підвищеного купівельного тиску, який призвів до того, що ціна активу сягнула рекордного максимуму — понад $76 000.

Зараз багато аналітиків прогнозують, що перший цифровий актив, ймовірно, торгуватиметься на рівні $100 000 ще до того, як Трамп складе присягу.

Оптимістичний прогноз ґрунтується на очікуваннях інвесторів щодо більш сприятливого для криптовалют середовища.

Звіт Copper від 6 листопада підтверджує прогноз, що Біткоїн досягне позначки $100 000 до січня.

Формуючи цей прогноз, компанія дослідила історичні тенденції в накопиченні біржових фондів (ETF), що торгують Біткоїнами, оскільки сектор продовжує фіксувати значні притоки капіталу.

«Ми перевірили тенденцію накопичення Біткоїнів у ETF з урахуванням потенційних цінових діапазонів. $100 000 для Біткоїна цілком можливі до того часу, коли 47-й президент США вирушить до Капітолію на інавгурацію 20 січня, а ETF володітимуть приблизно 1,1 млн біткоїнів», — зазначається у звіті.

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Після виборів кілька гравців галузі також наполягають на проведенні додаткових реформ. Наприклад, головний юридичний директор Coinbase Пол Ґревал закликав розслідувати поточні регуляторні проблеми та ухвалити більш сприятливі для криптовалют закони.

У той же час, сенатор Синтія Ламміс припустила, що нова адміністрація, швидше за все, виконає свою обіцянку створити резерв біткоїнів.

З технічної точки зору, аналітик Герт ван Лаген у своєму дописі від 7 листопада зазначив, що актив вийшов за межі ключової фази повторного накопичення «низхідного розширювального клину», що вказує на потенційний параболічний рух до зони $200 000.

Наступна прогнозована мета — близько $90 000 — $100 000, з кінцевою метою досягнення $200 000 у 2025 році.

Наразі Біткоїн знаходиться на шляху до досягнення позначки $80 000, якщо він утримає свою оцінку вище рівня підтримки в $75 000. Залишається з’ясувати, чи буде післявиборче ралі стійким у довгостроковій перспективі, оскільки деякі аналітики попереджають, що воно може бути викликане страхом упустити можливість (FOMO).

Нагадаємо, що ФРС США знизила базову відсоткову ставку. Як на відреагував Біткоїн читайте у нашому матеріалі.

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За матеріалами: Finbold.