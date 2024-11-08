ФРС США знизила базову відсоткову ставку: як відреагував Біткоїн

На першому засіданні FOMC після листопадових президентських виборів у США центральний банк країни знизив відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, що було очікувано ринком та експертами

Ціна Біткоїна, яка зазвичай дуже чутлива до новин, пов’язаних з США, вже досягла історичного максимуму — трохи більш як $77 000 — і залишалася відносно спокійною.

Це був важливий тиждень для найбільшої економіки світу, оскільки у вівторок країна обрала нового президента, який представляє абсолютно інший напрямок розвитку на наступні чотири роки.

На четвер було заплановане перше засідання Комітету з питань відкритого ринку (FOMC) Федеральної резервної системи США після вересневого засідання, на якому було знижено ключову процентну ставку на 0,5%. Перше за чотири роки зниження відсоткової ставки допомогло суттєво підвищити ціну Біткоїна. У 2022 році криптовалюта зазнала серйозного удару через кілька підвищень ставок, які мали на меті стримати неконтрольовану інфляцію. Те ж саме стосується й американських акцій.

Більшість аналітиків та експертів очікували скромнішого зниження на 25 базисних пунктів під час листопадового засідання, про що кілька годин тому оголосив голова ФРС Джером Пауелл. Таким чином, ставки були знижені до 4,5%-4,75%.

Своє рішення центробанк обґрунтував уповільненням темпів інфляції в країні та підтвердив свою мету знизити її до 2% впродовж наступних кількох місяців.

Оскільки більшість експертів очікували такого кроку ФРС, здавалося, що ринки вже врахували це в ціні. Тому за кілька хвилин після оприлюднення рішення не відбулося значного руху Біткоїна.

Сьогодні головна криптовалюта досягла нового піка на рівні $76 800 (на біржі Bitstamp), але дещо втратила в ціні й зараз знаходиться на позначці $76 100.

BTC вибухнув, коли Дональд Трамп переміг на президентських виборах на початку цього тижня і побив свій березневий історичний максимум. Наразі Біткоїн виріс на 8% за тиждень і більш ніж на 22% за останній місяць. Його ринкова капіталізація значно перевищує $1,5 трлн, що робить його 9-м за величиною світовим фінансовим активом.

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За матеріалами cryptopotato.com