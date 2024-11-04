Reddit продає Біткоїн і відходить від криптовалют

Продаж криптовалют Reddit знаменує собою відхід від ініціатив, пов’язаних з блокчейном та цифровими активами

Reddit, новаторська соціальна мережа і, можливо, найпопулярніший дискусійний форум криптовалютної спільноти, продала значну частину своїх віртуальних активів у третьому кварталі 2024 року.

У своєму останньому звіті до регуляторних органів компанія повідомила, що продала більшу частину своїх активів у біткоїнах (BTC) та Ethereum (ETH), отримавши $6,87 млн.

Reddit вийшов на прибуток

Чимала сума, отримана від продажу, допомогла Reddit вперше за 19 років свого існування отримати прибуток, який склав трохи менш як $30 млн.

Вперше про криптовалютні інвестиції компанія повідомила у лютому 2024 року у поданій до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) заявці на IPO, в якій зазначила, що інвестувала частину своїх надлишкових грошових резервів у кілька криптовалют, включаючи BTC, ETH і Polygon (MATIC).

Згідно з цією заявою, ETH і MATIC в першу чергу призначалися для здійснення платежів за певні віртуальні товари.

На той час у ній зазначалося, що чиста балансова вартість активів, про які йдеться, була «несуттєвою». Соціальна платформа також зазначила, що не інвестуватиме в будь-які інші криптовалюти, якщо відповідні органи влади не підтвердять, що вони не є цінними паперами.

Протягом багатьох років платформа підтримувала тісний зв’язок з криптовалютами, бувши одним з перших майданчиків для експериментів з технологією блокчейн. Серед пам’ятних віх — рішення у 2013 році приймати преміумплатежі за членство за допомогою криптовалюти.

У 2020 році вона запустила систему балів спільноти на основі Ethereum, яка стала першою у світі системою залучення через цифрові активи. Система включала два токени — MOON і BRICK, які соціальна мережа використовувала для заохочення внесків у межах певних субреддитів.

Пізніше компанія розробила гаманець на основі блокчейну під назвою «Vault», який дозволив користувачам керувати цими двома токенами та іншими цифровими активами. За цим відбулося розгортання NFT-аватарів на базі Polygon у 2021 році.

Відхід від криптовалютних стратегій

Однак у своєму останньому звіті до SEC компанія заявила, що стурбована невизначеністю щодо довгострокового використання криптовалют.

Reddit посилив свою обережну позицію, оновивши свою інвестиційну політику. Тепер вона вимагає схвалення ради директорів для будь-яких майбутніх покупок криптовалют, які будуть обмежені біткоїнами, Ethereum та іншими токенами, що не є цінними паперами.

Крім того, платформа скасувала систему балів спільноти, пояснюючи це проблемами з масштабуванням. Вона також поступово відмовилась від використання криптовалюти для платежів, що свідчить про поступове зменшення кількості блокчейн-ініціатив, які раніше приваблювали користувачів.

Цікаво, що рішення Reddit про продаж акцій було прийнято перед нещодавнім ралі Біткоїна, під час якого актив наблизився до свого історичного максимуму в $73 777.

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За матеріалами cryptopotato.com