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Рада директорів Microsoft відмовляється купувати Біткоїн

25.10.2024 13:50
Ольга Деркач
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Акціонери Microsoft мають намір проголосувати за пропозицію диверсифікувати свій баланс за рахунок Біткоїна. Однак рада директорів компанії офіційно рекомендувала голосувати проти цієї ініціативи

Рада директорів Microsoft відмовляється купувати Біткоїн

Рада директорів Microsoft відмовляється купувати Біткоїн Фото: chatgpt.com, freepik.com

У пропозиції, яка була подана Національним центром досліджень державної політики (NCPPR), йдеться про те, що корпорації мають «фідуціарний обов’язок» максимізувати акціонерну вартість, працюючи над захистом своїх прибутків від знецінення.

Консервативний аналітичний центр б’є на сполох через інфляцію в США, стверджуючи, що активи корпорації повинні зростати разом з індексом споживчих цін, щоб бути беззбитковими.

Однак, за даними аналітичного центру, Microsoft ледве вдається випереджати інфляцію з активами на суму майже $484 млрд, оскільки вона в основному інвестує в державні цінні папери США та корпоративні облігації.

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NCPPR вважає, що Microsoft повинна взяти приклад з фірми бізнес-аналітики MicroStrategy, додавши Біткоїн до свого балансу. Там зазначили, що найбільша криптовалюта за останні п’ять років зросла більш ніж на 400%, значно випередивши облігації.

В аналітичному центрі переконані, що Біткоїн є чи не найкращим хеджуванням від інфляції.

Незважаючи на те, що ця пропозиція вкрай малоймовірна, деякі прихильники Біткоїна все ж вважають її позитивним явищем. За словами колишнього менеджера хедж-фонду Джеймса Лавіша, резолюція показує, що Біткоїн більше не може ігноруватися публічними компаніями.

Нагадаємо, що Віталік Бутерін розкритикував заяву голови MicroStrategy про Біткоїн. Пропозиція Майкла Сейлора про те, щоб великі фінансові установи та установи, які «занадто великі, щоб збанкрутувати», займалися зберіганням біткоїнів, викликала здивування в біткоїн-спільноті. Бутерін та інші стверджували, що такий підхід суперечить децентралізованій природі Біткоїна та інших криптовалют. У відповідь на слова Майкла Сейлора, Віталік Бутерін виступив з протестом і назвав підхід Сейлора «повним божевіллям».

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