JPMorgan прогнозує зростання золота та Біткоїна: причина

За прогнозами експертів найбільшого за розмірами активів банківського холдингу США — JPMorgan — золото та Біткоїн стабільно зростатимуть на тлі геополітичної напруженості

До сьогодні обидва активи демонстрували хороші результати: золото торгувалося біля своїх історичних максимумів (ATH), а BTC, хоча і знаходиться далеко від свого піку, суттєво зріс з початку року (YTD).

Однак, експерти банківського гіганта JPMorgan (NYSE: JPM) вважають, що і золото, і провідна криптовалюта мають значний потенціал для подальшого зростання у наступні місяці. Обидва активи можуть отримати вигоду від глобальних і національних подій у США, причому деякі геополітичні напруженості визначені як один із основних рушіїв.

Як глобальна напруженість може підштовхнути золото та Біткоїн до зростання

Як йдеться у повідомленні банку, фактично, золото вже підтвердило свій статус «захисного активу» (також активу-притулку), коли різко зросло після ракетного удару, завданого Іраном по Ізраїлю 1 жовтня.

Ця подія призвела до того, що ціна на дорогоцінний метал зросла з 2628 доларів 30 вересня до 2670 доларів у момент обстрілу.

Водночас ця атака поставила під сумнів роль Біткоїна як «інвестиції в безпечну гавань», оскільки криптовалюта впала у ціні з $64 000 до менш ніж $61 000 приблизно у той самий час.

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Чому вибори у США можуть підняти Біткоїн до нових історичних максимумів

Аналітик Ніколаос Панігірцоглу з JPMorgan вважає, що внутрішні події є більшими потенційними рушіями ралі BTC, ніж будь-які міжнародні кризи, пов’язані з війнами. Зокрема, він вважає, що ринки ще не готові до можливої перемоги Трампа на виборах у листопаді. У разі його переобрання, ймовірно, BTC зросте через популярність мільярдера серед криптоспільноти та його прихильне ставлення до монети.

Золото та інші активи, на думку фахівців JPMorgan, також можуть виграти від перемоги республіканців, якщо буде реалізований сценарій, подібний до 2016 року, оскільки тоді спостерігався значний висхідний тренд у всьому світі.

Чому може не бути ралі золота чи Біткоїна

Втім, як і перемога Трампа не є гарантованою, глобальні події можуть зірвати очікуване зростання золота чи Біткоїна. BTC більше ризикує потрапити у спад, якщо знову негативно відреагує на важливі новини, як це було 1 жовтня. Його наступна можливість підтвердити статус захисного активу може з’явитися найближчим часом.

Станом на 4 жовтня, існує загальне очікування, що Ізраїль здійснить велику атаку у відповідь проти Ірану, причому деякі з найбільш похмурих прогнозів передбачають удари по нафтовим або ядерним об’єктам.

Така подія може призвести до ширшої регіональної війни за умови, що Іран виконає свої попередні погрози. Це також може поставити під загрозу постачання нафти з країн Перської затоки, незважаючи на їхні нещодавні зобов’язання дотримуватися нейтралітету в такому випадку.

У JPMorgan додали, що криптовалютні інвестори навряд чи добре відреагують на перемогу Камали Гарріс, незважаючи на її зусилля, спрямовані на пом’якшення позиції Демократичної партії щодо цифрових активів.

Хоча золото виглядає більш безпечною ставкою для неминучого ралі, той факт, що цей актив вже кілька місяців торгується біля своїх історичних максимумів, дає підстави сумніватися у тому, що попереду багато можливостей для зростання, незважаючи на те, що багато аналітиків прогнозують ралі до $3000 або до кінця 2024 року, або на початку 2025 року.

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За матеріалами finbold.com