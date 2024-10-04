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Біткоїн може впасти до $52 000: про що попереджає Алі Мартінес

04.10.2024 15:00
Олеся Крамаренко
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Цього тижня Біткоїн впав до $60 000, але провідний аналітик попереджає, що ведмежий канал може занурити його ще нижче — до $52 000

Біткоїн може впасти до $52 000: про що попереджає Алі Мартінес

Фото: freepik.com

Початок жовтня на крипторинку відзначився значним тиском, внаслідок чого котирування Біткоїна (BTC) впали на 7,72% до позначки $60 000. Решта цифрових активів втратили загальну капіталізацію в розмірі майже $200 млрд.

Зараз аналітики, такі як Алі Мартінес, вказують на ведмежий тренд, який може призвести до падіння основної криптовалюти до $52 000. Умовою, за якої це можливо, є те, що спадний паралельний канал, в якому Біткоїн торгується з початку весни, стане домінантною моделлю.

Спадний паралельний канал — це модель графіка, що характеризується двома низхідними лініями тренду, які обрамляють цінову дію активу. Ця формація зазвичай вказує на ведмежі настрої, оскільки ціна рухається в обмеженому діапазоні.

 

За такого сценарію трейдери повинні стежити за тим, щоб ціна залишалася нижче верхньої лінії тренду, при цьому часто тестуючи нижню лінію тренду. Коли ціна пробивається нижче нижньої лінії тренду, це сигналізує про подальше зниження.

Прогноз цін на Біткоїн

Після того, як ціна Біткоїна не змогла подолати верхню межу діапазону, що перевищує $66 000, вона повернула до нижньої межі. Поточна цінова динаміка вказує на те, що Біткоїн може рухатись за сценарієм, коли його тягнуть до нижньої межі цього діапазону. В такому випадку важливість рівня $52 000 полягає в його історичному значенні як ключової зони підтримки.

Раніше ми писали про 5 найкращих криптовалютних графіків для трейдерів та як їх читати.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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