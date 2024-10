Біткоїн може впасти до $52 000: про що попереджає Алі Мартінес

Цього тижня Біткоїн впав до $60 000, але провідний аналітик попереджає, що ведмежий канал може занурити його ще нижче — до $52 000

Початок жовтня на крипторинку відзначився значним тиском, внаслідок чого котирування Біткоїна (BTC) впали на 7,72% до позначки $60 000. Решта цифрових активів втратили загальну капіталізацію в розмірі майже $200 млрд.

Зараз аналітики, такі як Алі Мартінес, вказують на ведмежий тренд, який може призвести до падіння основної криптовалюти до $52 000. Умовою, за якої це можливо, є те, що спадний паралельний канал, в якому Біткоїн торгується з початку весни, стане домінантною моделлю.

Спадний паралельний канал — це модель графіка, що характеризується двома низхідними лініями тренду, які обрамляють цінову дію активу. Ця формація зазвичай вказує на ведмежі настрої, оскільки ціна рухається в обмеженому діапазоні.

#Bitcoin could drop to $52,000 if the governing pattern behind the recent price action is a descending parallel channel! pic.twitter.com/CEAbdWXCrB

— Ali (@ali_charts) October 2, 2024