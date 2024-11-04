Чи варто забути про Біткоїн і купити замість нього XRP — аналітика

За останні 12 місяців ціна Біткоїна подвоїлася. Кілька каталізаторів сприяли зростанню провідної криптовалюти світу: pатвердження перших біткоїн-ETF, халвінг Біткоїна, довгоочікуване зниження процентної ставки Федеральним резервом у вересні та все більше визнання Біткоїна як валюти

Відновлення Біткоїна може переконати багатьох інвесторів у тому, що він є стабільним довгостроковим активом, як золото чи срібло. Ринкова капіталізація Біткоїна вже становить $1,4 трлн — порівняно з ринковою капіталізацією золота у $18,6 трлн та срібла у $1,9 трлн — і зараз він є 10-м найціннішим активом у світі.

Але в міру того, як Біткоїн розвивається, він може мати менший потенціал зростання, ніж менші криптовалюти на ринку. Тож чи варто інвесторам, орієнтованим на зростання, відмовлятися від Біткоїна і купувати XRP, сподіваючись на його можливий зліт? На це питання відповів експерт The Motley Fool Лео Сан.

Відмінності між XRP та іншими криптовалютами

XRP є рідною криптовалютою Ripple, блокчейн-реєстру, який використовується як дешевша, швидша і безпечніша альтернатива широко використовуваному протоколу SWIFT для грошових переказів. Кілька менших фінансових установ, включаючи Travelex Bank, Tranglo і Sentbe, використовують мережу XCurrent від Ripple для своїх грошових переказів.

Але замість того, щоб поступово впроваджувати токен XRP для платежів, більшість з цих фінансових клієнтів використовують XCurrent лише для переказу фіатних валют. Ось чому XRP не набула такої популярності, як інші криптовалюти.

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XRP не можна майнити, як Біткоїн або інші токени з доказом роботи (PoW). Ripple фактично попередньо видобула весь свій запас у 100 мільярдів токенів перед запуском у 2013 році і заблокувала більше половини цих токенів на ескроу-рахунках у своєму блокчейні. Періодично вона випускає частину цих токенів, щоб стабілізувати свою ліквідність.

Реєстр XRP також не підтримує смарт-контракти, які використовуються в блокчейнах PoS для розробки децентралізованих додатків (dApps), невзаємозамінних токенів (NFT) та інших криптоактивів.

Чому XRP може привернути більше уваги

Фіксована пропозиція XRP, неможливість майнінгу та відсутність корисності зробили XRP складною криптовалютою для любові. Що ще гірше, у 2020 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала в суд на Ripple, стверджуючи, що пропозиція токенів XRP була незаконним продажем незареєстрованих цінних паперів.

За останні 12 місяців ціна XRP знизилася більш ніж на 15% і відстала від Біткоїна та інших провідних криптовалют. Проте три попутні вітри можуть підняти XRP вище протягом наступних кількох років. По-перше, тривалий судовий процес Ripple проти SEC нарешті завершився в серпні меншим, ніж очікувалося, штрафом у розмірі $125 млн.

По-друге, Grayscale нещодавно перезапустила свій XRP Trust як закритий фонд (CEF) для акредитованих інвесторів у відповідь на часткову перемогу Ripple. Bitwise також нещодавно подала реєстраційну заяву до SEC для запуску першого на ринку XRP-ETF. Ці нові фонди можуть стабілізувати ціну XRP і залучити більше мейнстрімних інвесторів.

Нарешті, Ripple планує інтегрувати сумісні з Ethereum смарт-контракти в новий сайдчейн, прив’язаний до реєстру XRP. Це не зовсім те ж саме, що підтримка смарт-контрактів, але це може нарешті залучити більше розробників до свого блокчейну і заохотити прийняття токена XRP.

Але чи є XRP гідною заміною Біткоїну

Короткострокові негативні фактори для XRP розсіюються, але менше впевненості надають довгострокові. Біткоїн має чіткіші каталізатори на горизонті — його буде важче майнити з кожним чотирирічним халвінгом, він отримає більше коштів від інституційних інвесторів, і його можна буде ширше використовувати для платежів.

У випадку з XRP — це все ще токен, який не є достатньо дефіцитним або корисним, щоб вважатися великою довгостроковою інвестицією. Це може бути цікава короткострокова торгівля, але Лео Сан не думає, що настав час відмовлятися від Біткоїна і робити ставку на потенційну перевагу XRP.

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За матеріалами: The Motley Fool.