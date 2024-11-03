MicroStrategy планує залучити $42 млрд для купівлі біткоїнів

MicroStrategy Inc. залучила ряд банків для допомоги у залученні $42 млрд за рахунок продажу нових акцій і цінних паперів з фіксованим доходом, щоб купити більше біткоїнів

Розробник програмного забезпечення для підприємств, співзасновником якого є голова правління Майкл Сейлор, найняв кілька банків для продажу акцій через так звану «ринкову пропозицію» (at-the-market offering), яка може принести компанії $21 млрд, паралельно готуючи потенційні продажі цінних паперів з фіксованим доходом, що можуть принести таку ж суму.

Протягом останнього року компанія залучила мільярди доларів за рахунок продажу конвертованих облігацій, а також акцій, щоб збільшувати запаси криптовалюти.

Хоча така програма дозволила б MicroStrategy, чия корпоративна стратегія включає купівлю біткоїнів, продати акції на суму $21 млрд без необхідності подавати додаткові документи, немає жодних гарантій, що компанія зробить це, а якщо і зробить, то одразу залучить всю суму.

Зауважимо, що чимало компаній подали заявки на розміщення акцій на ринку, але так і не реалізували план, або ж продали лише невелику частину.

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У MicroStrategy повідомили, що у третьому кварталі компанія залучила $2,1 млрд за рахунок продажу акцій та боргових зобов’язань.

Акції бренду опинилися під тиском на позабіржових торгах після оголошення та оприлюднення квартальних фінансових результатів. За рік, що передував закриттю офіційних торгів у четвер, акції злетіли майже на 500%, що більше, ніж зростання Біткоїна (на 110%) за цей час.

«Ми вважаємо, що сума в $42 млрд є амбітною, але досяжною, — сказав Шон Макналті, директор з торгівлі в компанії Arbelos Markets, що надає послуги з постачання ліквідності. — Зрештою, якщо Біткоїн зросте, це піде їм на користь».

Нагадаємо, що нещодавно співзасновник Ethereum Віталік Бутерін розкритикував коментарі голови MicroStrategy Майкла Сейлора на підтримку інституційного зберігання Біткоїна. Він виступив з протестом і назвав підхід Сейлора «повним божевіллям».

Бутерін, який відіграв важливу роль у формуванні дискусій навколо децентралізації в криптопросторі, стверджував, що покладання на великі фінансові установи, такі як BlackRock і Fidelity, для зберігання біткоїнів — суперечить основним принципам криптовалют.

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За матеріалами bloomberg.com.