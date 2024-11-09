BlackRock отримав рекордні інвестиції у спотові біткоїн-ETF: причина

Американські біржові фонди зафіксували рекордний щоденний чистий приплив коштів у спотові біткоїн-ETF в розмірі $1,38 млрд на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США

Так, на біткоїн-ETF від BlackRock Inc. — iShares Bitcoin Trust (IBIT) — припало близько 81% припливу коштів на наступний день після того, як обсяг торгів на ETF підскочив до історичного максимуму. Обсяг щоденних підписок на цей фонд також став безпрецедентним, досягнувши $1,1 млрд.

Попит на найбільший у світі біткоїн-фонд є ще однією ознакою того, як обіцянка Трампа зробити США центром індустрії цифрових активів змінює крипторинок. Найбільший токен, який зараз розглядається як квінтесенція так званої «торгівлі Трампа», 7 листопада підскочив до рекордної позначки в $76 956 і продовжує зростати.

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«Існує значний ризик виникнення зворотного зв’язку, коли висхідні притоки в ETF підштовхують ціни на Біткоїн вище, залучаючи більше капіталу», — зазначає Керолайн Боулер, головна виконавча директорка криптовалютної біржі BTC Markets Pty.

Тепер багато що залежить від того, чи виконає Трамп свої передвиборчі обіцянки, такі як створення стратегічного запасу біткоїнів і призначення регуляторів, прихильних до цифрових активів. Деякі технічні індикатори свідчать про те, що двомісячне ралі, викликане оптимізмом щодо переобрання Трампа, тепер має призупинитися.

Загалом зростання першої криптовалюти від початку 2024 року на 80%, частково завдяки зниженню процентних ставок Федеральним резервом, перевищує прибутковість традиційних інвестицій, таких як світові акції та золото.

Нагадаємо, за прогнозами експертів ще до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року, ціна Біткоїна може зрости ще більше, потенційно досягнувши нового історичного максимуму.

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За матеріалами Bloomberg