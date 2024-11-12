Solana досягне $600: названо строки

Хедж-фонди та венчурні капіталісти очікують чотириразового зростання акцій Solana, прогнозуючи позначку в $600

Багато венчурних фірм та хедж-фондів прогнозують, що Solana (SOL) досягне щонайменше $600 під час цього бичачого циклу, згідно з нещодавнім щоквартальним опитуванням менеджерів з криптоінвестицій, проведеним компанією MV Global в жовтні. Опитування зібрало відповіді від 76 венчурних інвесторів у криптовалюти.

30% інвесторів прогнозують, що ціна SOL перевищить $600

Майже третина респондентів вважає, що SOL перевищить $600. При цьому 23,2% бачать у цьому пік поточного циклу. Ще 23,2% очікують, що SOL залишиться в діапазоні від $150 до $300. Вони очікують, що пік ринку припаде на другу половину 2025 року.

Аналітик одного з ліквідних фондів прогнозує, що глобальна ліквідність зазнає значного зростання протягом наступних 16-24 місяців через значний дефіцит бюджету нового президента США, що створює сильний бичачий прогноз для криптовалют.

Пік ринку прогнозують у 2025 році

В опитуванні також зазначається, що більшість трейдерів прогнозують, що Біткоїн досягне піка між $100 000 і $150 000, що нижче за амбітні прогнози інституційних аналітиків, таких як VanEck, Standard Chartered і Grayscale.

Опитування, проведене компанією в X, підтвердило цю думку, більшість респондентів дали аналогічну відповідь. MV Global вважає, що нещодавня шестимісячна волатильність на ринку стримала очікування значних прибутків, зменшивши відображення високого потенціалу прибутковості в поточних цінах.

Майже половина опитаних інвесторів очікують, що крипторинок досягне свого піка в другій половині 2025 року, що свідчить про те, що ця думка вже може бути врахована в поточних цінах на ринку. Думки щодо Ethereum (ETH) розділилися ще більше. Третина учасників очікує, що його пік коливатиметься між $3 000 і $5 000, тоді як інша третина передбачає, що він сягне $7 000.

Зараз Solana знаходиться на 3-річному максимумі, торгуючись на рівні близько $220, що на 5,56% більше, ніж вчора. Цей сплеск збігається з загальним підйомом крипторинку. Біткоїн встановив новий рекорд, перевищивши позначку в $89 000, і на момент написання матеріалу торгується на рівні $89 500.

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За матеріалами cryptonews.com