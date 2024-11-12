Біткоїн зафіксував найбільший денний приріст в історії

За останній тиждень Біткоїн виріс більш ніж на 30%, обігнавши срібло та Meta й ставши восьмим найбільшим активом у світі за вартістю

Біткоїн, найбільша криптовалюта світу за ринковою капіталізацією, 11 листопада зафіксував найбільший денний приріст в історії. За один день криптокороль зміг додати в ціні $8 343. Попередній рекорд був встановлений 8 лютого 2021 року. Тоді провідна криптовалюта за добу зросла на $7 576, підскочивши з $38 871 до $46 448. Це був день, коли виробник електромобілів Tesla приголомшив учасників ринку, оголосивши про купівлю біткоїнів на $1,5 млрд.

Наступні три найбільші денні зростання були зафіксовані протягом цього року. У 2024 році, як потужний бичачий наратив, з’явилися біткоїн-ETF. Зокрема, спотові біткоїн-ETF зафіксували приплив коштів на суму $3,5 млрд лише за чотири торгові сесії.

Чому ціна BTC зростає

Найочевиднішою причиною загального криптовалютного ралі є обрання Дональда Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів. Під час своєї передвиборчої кампанії він дав низку дуже важливих обіцянок, і тепер на ньому лежить відповідальність за їх виконання.

Однак більш конкретною причиною зростання Біткоїна за останні 48 годин, швидше за все, є той факт, що MicroStrategy купила ще BTC на суму $2 млрд. Фірма придбала 27 200 BTC за середньою ціною $74 463. Як не дивно, компанія вже виросла більш ніж на $300 млн лише на одній своїй останній інвестиції.

Завдяки приголомшливому зростанню на 30% за останній тиждень, Біткоїн б’є всі рекорди, досягнувши ринкової капіталізації в $1,75 трлн і обігнавши срібло, ставши восьмим за величиною світовим активом. За тиждень BTC додав до своєї ринкової капіталізації понад $400 млрд. Якщо ціна BTC незабаром досягне нового історичного максимуму вище $90 тис., він випередить найбільшого світового нафтового гіганта Saudi Aramco.

Після перемоги Дональда Трампа ціна BTC перебуває на нестримному зростанні, що супроводжується потужним притоком коштів у спотові біткоїн-ETF. Багато аналітиків ринку вважають, що Біткоїн досягне $100 тис. ще до інавгурації Трампа.

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