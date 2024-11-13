Rekt Capital назвав найкращий період для бичачого зростання Біткоїна

Безпрецедентні події, пов’язані з цим бичачим сезоном, такі як досягнення Біткоїном історичного максимуму перед халвінгом, змусили трейдерів думати, що цифровий актив може розвиватися за моделлю, якої не було в минулих циклах

Нещодавно з’явилися припущення, що BTC може завершити свій бичачий цикл цього року або до січня 2025 року. Однак деякі аналітики ринку дотримуються своїх стратегій і наполягають на тому, що шлях Біткоїна в цьому циклі буде схожим на моделі, які спостерігалися під час бичачих трендів у 2016 та 2020 роках.

Пік BTC у жовтні 2025 року

У своєму твіті Rekt Capital спрогнозував, що найкращий момент для цього бичачого тренду Біткоїна настане в жовтні 2025 року. Аналітик отримав ці дані, проаналізувавши минулі цикли, в яких BTC досягав вершини для кожного бичачого руху через 500 днів після халвінгу.

Rekt Capital виявив, що BTC досягнув дна за 547 днів до халвінгу 2016 року і сягнув вершини циклу через 518 днів після нього. Криптовалюта пройшла той самий шлях у 2020/2021 роках, досягнувши мінімуму за 517 днів до халвінгу і сягнувши вершини на бичачому тренді через 549 днів після його завершення.

У 2024 році халвінг відбувся в середині квітня, а дно BTC було досягнуто за 517 днів до цієї події. Аналізуючи історичні закономірності, можна сказати, що скорочення винагороди вдвічі діє як дзеркало: BTC досягає дна ведмежого ринку і вершини бичачого сезону через однакову кількість днів до і після цієї події.

Таким чином, очікується, що найкращий період зростання провідної криптовалюти буде приблизно через 549 днів після останнього халвінгу, тобто в жовтні 2025 року.

Прогрес бичачого ринку становить приблизно 50%

Всупереч деяким думкам про те, що продаж BTC по $90 000 є гарною ідеєю, Rekt Capital вважає, що ринок все ще має пройти довгий шлях, оскільки актив знаходиться в параболічній фазі. Хоча BTC демонструє деяке відхилення від $90 000, стратегія аналітиків показує, що прогрес бичачого ринку становить лише 50%. Коли кілька днів тому Біткоїн коливався в районі $84 000, прогрес склав 47,8%.

Тим часом Rekt Capital вважає, що BTC може пережити ще кілька днів цінових відкриттів, перш ніж зазнати глибшої корекції. Історичні закономірності циклу 2017 року показують, що BTC пережив вісім тижнів зростання ціни перед тим, як почалася велика корекція. Подібна картина спостерігалася й у 2021 році, коли BTC зростав протягом чотирьох тижнів після відкриття ціни, перш ніж почалася глибока корекція.

У цьому циклі зростання BTC тривало лише один тиждень після відкриття ціни. Оскільки актив перебуває в параболічній фазі, Rekt Capital вважає, що може бути ще кілька днів зростання перед серйозним відкатом.

Раніше ми писали про те, що Біткоїн фіксує нові масимуми, але фіксація прибутку низька: що це означає.

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За матеріалами cryptopotato.com