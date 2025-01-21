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Кити активно скуповують XRP: прогноз ціни

21.01.2025 14:00
Микола Деркач
Читати росiйською

XRP значно виграв від поточного бичачого тренду на крипторинку, хоча токену так і не вдалося подолати позначку в $4 або досягти свого історичного максимуму (ATH) у $3,40. Сьогодні ж кити активізувалися та скуповують десятки мільйонів токенів

Кити активно скуповують XRP: прогноз ціни

Кити активно скуповують XRP: прогноз ціни Фото: freepik.com, pexels.com

Хоча зростання уповільнилося у другій половині грудня, з початку 2025 року XRP знову демонструє підйом. З початку року (YTD) ціна цифрового активу зросла на 55,41%, додавши 35,31% за тижневим графіком.

Останній етап зростання, який розпочався 13 січня, був викликаний двома факторами: кращими, ніж очікувалося, показниками інфляції у грудневому звіті Індексу споживчих цін (CPI) та поданням апеляційної заяви у тривалій справі проти Ripple Labs, ініційованій Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), що здебільшого сприймається як малоефективна.

Ще один позитивний момент для XRP — довіра з боку китів. Як повідомив відомий дослідник криптовалют, адреси, які зберігають понад 1 000 000 токенів, розпочали активні закупівлі протягом останніх 48 годин.

Кити купили 100 мільйонів XRP за останні два дні

Історично накопичення криптовалют китами передувало бичачим ринкам. Кити зазвичай є досвідченими інвесторами або установами, які мають можливість проводити глибокий аналіз. Крім того, великі гравці зазвичай дотримуються стратегії «купити та тримати», створюючи довгостроковий дефіцит пропозиції, що часто призводить до зростання цін.

За останні два дні такі адреси накопичили 100 мільйонів XRP, про що повідомив відомий аналітик блокчейн-даних Алі Мартінес у своєму пості на платформі X 20 січня.

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Окрім динаміки попиту та пропозиції, накопичення китів також є сильним індикатором ринкових настроїв. У цьому випадку це може свідчити про впевненість китів у тому, що позов SEC буде відхилено адміністрацією Трампа, що, ймовірно, стане значним бичачим каталізатором.

Технічні аналітики залишаються оптимістичними та встановлюють високі цільові показники ціни XRP

Мартінес також зазначив, що XRP прорвався через бичачу модель прапора на графіку, про що він написав у пості 19 січня на X. За його аналізом, XRP може піднятися до $4, що на 20,12% вище за поточну ціну токена, у найближчій перспективі.

У довгостроковій перспективі Мартінес ще більш оптимістичний. У своєму пості від 16 січня він звернув увагу на симетричний трикутник на місячному графіку XRP, який вказує на можливе зростання до $15, що означає потенційний приріст на 350,45%.

Додатково аналітик Герд ван Лаген відзначив формування подвійного дна на довгостроковому графіку ціни XRP. За його словами, якщо сценарій попереднього ринкового циклу повториться, ціна токена може досягти рівнів, близьких до $100.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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