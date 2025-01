Кити активно скуповують XRP: прогноз ціни

XRP значно виграв від поточного бичачого тренду на крипторинку, хоча токену так і не вдалося подолати позначку в $4 або досягти свого історичного максимуму (ATH) у $3,40. Сьогодні ж кити активізувалися та скуповують десятки мільйонів токенів

Хоча зростання уповільнилося у другій половині грудня, з початку 2025 року XRP знову демонструє підйом. З початку року (YTD) ціна цифрового активу зросла на 55,41%, додавши 35,31% за тижневим графіком.

Останній етап зростання, який розпочався 13 січня, був викликаний двома факторами: кращими, ніж очікувалося, показниками інфляції у грудневому звіті Індексу споживчих цін (CPI) та поданням апеляційної заяви у тривалій справі проти Ripple Labs, ініційованій Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), що здебільшого сприймається як малоефективна.

Ще один позитивний момент для XRP — довіра з боку китів. Як повідомив відомий дослідник криптовалют, адреси, які зберігають понад 1 000 000 токенів, розпочали активні закупівлі протягом останніх 48 годин.

Історично накопичення криптовалют китами передувало бичачим ринкам. Кити зазвичай є досвідченими інвесторами або установами, які мають можливість проводити глибокий аналіз. Крім того, великі гравці зазвичай дотримуються стратегії «купити та тримати», створюючи довгостроковий дефіцит пропозиції, що часто призводить до зростання цін.

За останні два дні такі адреси накопичили 100 мільйонів XRP, про що повідомив відомий аналітик блокчейн-даних Алі Мартінес у своєму пості на платформі X 20 січня.

Whales bought over 100 million $XRP in the last 48 hours, as shown by data from @santimentfeed! pic.twitter.com/TVdqt65Nu4

— Ali (@ali_charts) January 20, 2025