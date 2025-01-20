Клієнти збанкрутілої біржі FTX з України не зможуть повернути активи

Деякі колишні клієнти збанкрутілої біржі FTX можуть зіткнутися із затримками та значними проблемами у поверненні своїх активів

«Кредитори FTX у таких країнах, як Єгипет, Іран, Нігерія, Україна, Китай, росія, Саудівська Аравія, наразі не мають права на розподіл коштів через BitGo та Creak», — написав один із кредиторів FTX.

Очікується, що колишні клієнти FTX отримуватимуть свої кошти через затверджені судом біржі BitGo та Creak. Проблема виникла саме на цьому етапі. Річ у тому, що ці платформи не зможуть здійснювати виплати громадянам низки країн, серед яких і Україна.

Представники FTX визнали наявність проблем із виплатами та заявили, що можуть переглянути список криптобірж, через які будуть здійснювати повернення коштів.

Очікується, що перший етап виплат розпочнеться у березні 2025 року після того, як американський суд з питань банкрутства затвердив план виплат кредиторам FTX на початку січня 2025 року. Для отримання коштів колишнім користувачам біржі необхідно зареєструватися на платформах BitGo та Creak і пройти процедуру KYC («знай свого клієнта»).

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Раніше ми також писали, що колись гігантська криптовалютна біржа FTX, яка збанкрутувала понад два роки тому, продовжує намагатися повернути значні кошти колишніх інвесторів. У своїх останніх діях наприкінці минулого року компанія, засновником якої є Сем Бенкман-Фрід (SBF), подала позов проти Binance та її колишнього генерального директора Чанпена Чжао.

Тоді у звіті Bloomberg зазначалося, що позов, поданий юристами FTX, спрямований на повернення $1,8 млрд, які, як вони стверджують, були шахрайським шляхом виведені колишнім генеральним директором SBF.

Нагадаємо, у середині серпня 2024 року стало відомо, що FTX і торгова компанія Alameda Research виплатять кредиторам $12,7 млрд після затвердження суддею Нью-Йорка мирової угоди, що поклало край позову Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), що тягнувся понад 20 місяців.

Окружний суддя США Пітер Кастель ухвалив рішення 7 серпня. Він не вимагав грошового штрафу. Тобто рішення не передбачає цивільно-правових санкцій, але забороняє FTX та її дочірньому концерну Alameda, колишньому великому криптовалютному маркет-мейкеру, торгувати цифровими активами та діяти як посередник на ринку.

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За матеріалами bitget.com.