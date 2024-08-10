Суд США зобов’язав FTX і Alameda виплатити кредиторам $12,7 млрд

FTX і торгова компанія Alameda Research виплатять кредиторам $12,7 млрд після затвердження суддею Нью-Йорка мирової угоди, що поклало край позову Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), що тягнувся понад 20 місяців

Окружний суддя США Пітер Кастель ухвалив рішення 7 серпня, згідно з документами, поданими до суду. Він не вимагав грошового штрафу. Тобто рішення не передбачає цивільно-правових санкцій, але забороняє FTX та її дочірньому концерну Alameda, колишньому великому криптовалютному маркет-мейкеру, торгувати цифровими активами та діяти в якості посередників на ринку

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року FTX подала заяву про банкрутство, «знищивши» мільярдні статки інвесторів. Згодом CFTC подала позов проти FTX та Alameda, стверджуючи, що обидві компанії вчинили шахрайство та вводили в оману, рекламуючи біржу як платформу для торгівлі цифровими товарними активами.

Сем Бенкман-Фрід, який заснував обидві компанії, у березні був засуджений до 25 років ув’язнення та конфіскації $11 млрд. Раніше він був визнаний винним за сімома пунктами звинувачення у шахрайстві, змові та відмиванні грошей.

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Раніше ми розглядали деталі схеми Сема Бенкмана-Фріда: як Alameda та FTX заробляли на маловідомих токенах. Серед іншого, у матеріалі зазначається, що основний спосіб, яким Alameda заробляла гроші, був наступним: компанія купувала біткоїни та інші криптовалюти в одній частині світу та продавала їх в іншій, присвоюючи собі різницю.

Методи Alameda запозичили багато аспектів традиційних високих фінансів. Це була фірма, яка займалася кількісною торгівлею, схожа на хедж-фонди Волл-стріт, які використовують математичні моделі та дані для прийняття рішень. Сем використав «кредитне плече» — або позикові гроші — для підживлення своїх угод та отримання більшого прибутку.

Коли досвідчені інвестори, такі як хедж-фонди, почали займатися арбітражною торгівлею криптовалютами, вона стала набагато менш прибутковою для Alameda. У 2019 році Бенкману-Фріду спала на думку ідея: чому б не створити криптовалютну біржу, яка могла б приносити дохід для фінансування діяльності Аламеди? Alameda Research була першою компанією Сема Бенкмана-Фріда і, по суті, він створив FTX для того, щоб допомогти торговому бізнесу Аламеди.

Також нагадаємо, що Ripple зобов’язали виплатити $125 млн штрафу за позовом SEC. Суддя Торрес наклала штраф після того, як виявила, що 1 278 інституційних транзакцій з продажу Ripple порушили законодавство про цінні папери. Примітно, що це та сама суддя, яка 13 липня 2023 року постановила, що XRP не є цінним папером, що дало Ripple часткову перемогу в суді проти Комісії з цінних паперів і бірж.

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За матеріалами coindesk.com.