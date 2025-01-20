Ціна Біткоїна досягла нового історичного максимуму у майже $110 000

Ціна Біткоїна злетіла до нового історичного максимуму за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа

Високо волатильні американські гірки на ринку криптовалют продовжуються на повну силу, оскільки BTC додав близько десяти тисяч протягом декількох годин і злетів до нового історичного максимуму, трохи менше $110 000.

Це сталося всього за декілька годин до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа та його повернення на посаду.

За останні кілька днів криптовалюта пережила шалену гонку. Все почалося, коли майбутній президент США запустив власний мемкоїн, який викликав шок на всьому ринку.

Коливання продовжилися протягом останніх 24 годин, коли його дружина також випустила власний мемкоїн. BTC і більшість альткоїнів сильно впали, а основна криптовалюта навіть опустилася нижче $100 000 в один момент.

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Проте бики ініціювали масивний ріст у наступні години. Біткоїн не лише відновив усі втрати, але й пішов у наступ і піднявся до $109 420 (на Bitstamp), побивши свій грудневий історичний максимум і встановивши новий.

Таким чином, ринкова капіталізація BTC перевищила $2,1 трлн, що знову робить його сьомим за величиною активом за цим показником. Далі йдуть Amazon ($2,375 трлн) та Alphabet ($2,4 трлн).

Ця підвищена волатильність і новий рекорд сталися всього за кілька годин до інавгурації Трампа, яка має відбутися пізніше сьогодні. З огляду на його ставлення до галузі та обіцянки, очікується, що протягом дня будуть ще більші коливання.

Нагадаємо, що обсяг транзакцій блокчейна Біткоїна майже зрівнявся з Visa та перевершив PayPal. Visa опублікувала дослідження, яке показало, що блокчейн Біткоїна обробляє майже такий самий обсяг транзакцій, як платіжна мережа Visa, і перевершив PayPal.

Раніше ми писали, що завдяки Біткоїну у 2024 щодня зʼявлялося 154 нових мільйонера. Ні для кого не секрет, що Біткоїн (BTC) пережив зоряний рік у 2024 році, спочатку досягнувши декількох нових історичних максимумів (ATH) і перевищивши психологічний рівень у $100 000.

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Джерело: Crypto Potato.