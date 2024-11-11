FTX подала до суду на Binance та Чанпена Чжао: які вимоги

FTX продовжує судитися з колишніми партнерами

Колись гігантська криптовалютна біржа FTX, яка збанкрутувала трохи понад два роки тому, продовжує намагатися повернути значні кошти колишніх інвесторів. У своїх останніх діях компанія, засновником якої є Сем Бенкман-Фрід (SBF), подала позов проти Binance та її колишнього генерального директора Чанпена Чжао.

У звіті Bloomberg зазначається, що позов, поданий юристами FTX, спрямований на повернення $1,8 млрд, які, як вони стверджують, були шахрайським шляхом виведені колишнім генеральним директором SBF.

Згідно з поданою заявою, Бенкман-Фрід перевів $1,76 млрд у FTT, BNB та BUSD на користь Binance, деяких її керівників та Чанпена Чжао ще в липні 2021 року. Таким чином, вони продали 20% міжнародного підрозділу FTX і трохи понад 18% американського підрозділу.

У заяві також стверджується, що FTX та Alameda Research могли бути неплатоспроможними з самого початку і, безумовно, були неплатоспроможними на початку 2021 року, що робить трансфер незаконним. Серед інших звинувачень, висунутих нинішнім керівництвом FTX, — твердження, що Чжао зробив численні неправдиві, оманливі та шахрайські твіти, які фактично прискорили крах біржі, очолюваної SBF.

6 листопада 2022 року Чанпен Чжао заявив, що компанія, якою він керував, планує продати весь свій портфель токенів FTT, який на той момент коштував близько $530 млн. Виведення коштів почалося одразу після публікації, а біржа FTX обвалилася за кілька днів.

Відтоді нове керівництво вже збанкрутілої компанії ініціювало численні судові позови проти колишніх партнерів та інвесторів. Нещодавно вона врегулювала судовий спір проти Bybit, за яким отримає $228 млн.

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За матеріалами cryptopotato.com