Чи може Dogecoin досягти $20: технічний аналіз

Чи може DOGE реально піднятися до рівня $20 або вище? У своєму аналізі за теорією хвиль Елліотта (також хвильова теорія) криптоаналітик XForceGlobal представив аргументи, чому популярна мем-монета може продовжити свій висхідний рух. Він назвав Dogecoin «королем усіх мемкоїнів» і наголосив, що історичні цінові дані надають важливі підказки щодо майбутнього активу

«Якщо монета має довгу історію даних, це ідеально підходить для теорії хвиль Елліотта, оскільки допомагає зменшити вплив шуму на коротших часових проміжках», — зазначив аналітик.

Звернувши увагу на стрімке зростання Dogecoin з приблизно $0,001 до його попереднього максимуму майже $0,80, аналітик підкреслив, що те, що раніше здавалося «недосяжною мрією», нині може стати реальністю.

«Це для мене перехід від мрії до реальності. Такий надзвичайний стрибок відповідає концепції розширеної Хвилі 3 у рамках теорії хвиль Елліотта», — зазначив експерт, додавши, що ринки зазвичай рухаються повторюваними циклами, які складаються з п’яти імпульсних хвиль і трьох коригуючих, частково керованих колективною психологією інвесторів.

За словами аналітика, теорія хвиль Елліотта надає лише ймовірності, а не гарантії, але тривала і глибока історія цін Dogecoin додає більшої довіри до цих розрахунків. Аналізуючи макрографік, він пояснив, що DOGE, ймовірно, завершив четверту хвилю, описавши її як «дуже рідкісний трикутник». Він припустив, що прорив із цієї формації може розпочати п’яту хвилю, здатну перевищити попередній максимум і досягти рівня вище $4.

Відзначивши потенційну п’ятихвильову структуру від історичних мінімумів до піку близько $0,80, аналітик сказав, що циклічність ринку свідчить про можливість ще одного великого імпульсу.

«Ми, можливо, працюємо над більшою розширеною третьою хвилею вгору для суперциклу», — сказав криптоаналітик XForceGlobal, наголошуючи, що довгостроковий тренд Dogecoin залишається незмінним, незважаючи на періодичні спади.

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Однак після досягнення $4 ціна Dogecoin може зазнати значної корекції, можливо, в діапазоні 80-90%, що не обов’язково спростує бичачий сценарій. На його думку, наступна велика хвиля зростання Dogecoin після корекції може підняти ціну до діапазону $12, $25 або навіть $30. Він також припустив спекулятивну цифру $57, але застеріг від сприйняття її як гарантованої мети.

«Не звинувачуйте мене, звинувачуйте теорію хвиль Елліотта… я лише посланець», — підкреслив він.

Аналітик також використав «теорію чергування», щоб проілюструвати, наскільки гострими були попередні хвилі на графіку Dogecoin, припускаючи, що наступні корекційні хвилі можуть бути більш боковими за своєю природою, наприклад, трикутниками або флетами.

Наявність надійних «довгих історичних даних», за його словами, допомагає краще виявити ці більші циклічні патерни. Згідно з його інтерпретацією, Хвиля 1 і Хвиля 2 Dogecoin були гострими, і тому Хвиля 3 і Хвиля 4, як правило, демонструють типовий для цього принципу бічний консолідований рух. Він описав, що нещодавній патерн може бути завершенням такої бічної Хвилі 4, яка поступиться місцем фінальній висхідній Хвилі 5 перед будь-якою глибокою корекційною подією.

На момент написання матеріалу DOGE торгувався на рівні $0,37.

Нагадаємо, що ціна Біткоїна досягла нового історичного максимуму у майже $110 000.

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