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Чи завершиться бичачий цикл Біткоїна найближчим часом — аналіз

23.01.2025 10:00
Микола Деркач
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На фоні останніх подій у США Біткоїн зумів встановити декілька нових історичних максимумів (ATH). Проте провідна монета неочікувано відреагувала падінням на інавгурацію Трампа та скоригувалася на рівні $104 тис. Такі коливання викликають у аналітиків неоднозначні думки, і дехто навіть почав говорити про завершення бичачого циклу, та чи дійсно це так?

Чи завершиться бичачий цикл Біткоїна найближчим часом — аналіз

Чи завершиться бичачий цикл Біткоїна найближчим часом — аналіз Фото: freepik.com

Біткоїн входить у фінальну фазу свого 4-річного циклу — період, який історично характеризується найбільшим і найдинамічнішим зростанням цін. Цей етап часто супроводжується масивними ривками, підкріпленими високою активністю на ринку та зростанням оптимізму інвесторів. У поєднанні з про-криптовалютною адміністрацією в США під керівництвом президента Дональда Трампа, ринкові настрої щодо BTC стали надзвичайно позитивними. Багато аналітиків вважають, що така сприятлива ситуація може підштовхнути монету до небачених раніше рівнів у найближчі місяці.

Відомий аналітик Аксель Адлер нещодавно поділився ключовими даними від CryptoQuant, що проливають світло на поточну позицію Біткоїна в циклі. Він звернув увагу на метрику чистого нереалізованого прибутку/збитку (NUPL) серед майнерів, яка наразі становить 0,5.

Цей рівень вказує, що майнери та інші учасники ринку все ще мають нереалізовані прибутки, що залишає значний простір для подальшого зростання. Історично, коли NUPL перевищує 0,75, ринок починає демонструвати ознаки перегріву, часто сигналізуючи про завершення бичачого циклу.

На цей момент BTC залишається у сприятливій позиції для подальшого зростання, оскільки технічні та фундаментальні показники вирівнюються. Поєднання сприятливого регуляторного середовища, сильних ончейн-метрик і позитивних настроїв створює ідеальні умови для процвітання монети у фінальній фазі цього 4-річного циклу.

Цікаве по темі: 25 фінансових аналітиків визначили цільову ціну Біткоїна на 2025-2030 рр.

Аналіз ціни BTC

На момент написання матеріалу Bitcoin торгується на рівні $103,7 тис., утримуючись вище критичної позначки $100 тис., незважаючи на неочікуваний початок тижня. Цей рівень виявився ключовою психологічною і технічною підтримкою. Водночас ринок залишається дуже невизначеним, і волатильність, здається, зберігається як основний тренд, поки трейдери адаптуються до поточних умов.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) Фото: coinmarketcap.com

Для того, щоб BTC підтвердив свою висхідну траєкторію, бикам потрібно відновити контроль і підштовхнути ціну вище попереднього історичного максимуму (ATH). Вирішальний прорив вище рівня опору в $110 000 означатиме відновлення імпульсу.

З іншого боку, втрата підтримки на рівні $100 000, ймовірно, змінить настрої та призведе до періоду тривалої консолідації. Це може випробувати терпіння інвесторів і відтермінувати подальше зростання, поки ринок стабілізується.

Оскільки Bitcoin коливається біля цих ключових рівнів, найближчі дні будуть вирішальними у визначенні його наступного напрямку. Трейдери та інвестори уважно стежать за ознаками сили або слабкості, оскільки BTC проходить цей вирішальний етап.

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За матеріалами bitcoinist.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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