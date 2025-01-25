Ціна Ethereum може досягти $7400 у 2025 році: технічний аналіз

Ethereum (ETH) готується до зростання, про що говорять експерти та на що вказують технічні індикатори. Згідно з нещодавнім аналізом Titan of Crypto, монета формує потенційну перевернуту модель «голова та плечі» (Inverse Head and Shoulders) у висхідному каналі з цільовою позначкою $7400

Якщо цей патерн підтвердиться, це може сигналізувати про початок значного зростання у найближчі місяці.

Однак на момент написання матеріалу Ефіріум торгується на рівні $3223, що відображає денне зниження на 1,96% і тижневе падіння майже на 3%, що свідчить про поточну невизначеність ринку.

Технічний аналіз Ethereum вказує на бичачий тренд

Перевернута модель «голова та плечі», яка вважається загальновизнаною структурою бичачого розвороту, стає все більш очевидною у ціновій динаміці Ethereum. Лінія шиї, що є важливим рівнем опору, знаходиться вище поточної ціни, поблизу позначки $4 000.

Прорив цього рівня з підтримкою значного обсягу торгів може підтвердити модель і підготувати ґрунт для суттєвого зростання.

На додаток до цього оптимістичного прогнозу, рівень Фібоначчі на 127,20% вказує на цільову позначку $7442, що майже співпадає з прогнозами на основі моделі «голова та плечі».

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З початку 2023 року Ethereum торгується у чітко окресленому висхідному каналі, який забезпечує стабільні рівні підтримки та опору. Цей канал підсилює загальну бичачу динаміку монети, а технічні індикатори вказують на потенціал для подальшого зростання.

Думки криптоінвесторів

Довгостроковий інвестор у криптовалюту Джелле зазначив, що на тижневому графіку Ethereum формується переконлива технічна структура, яка включає одразу два значущі бичачі патерни. Модель перевернутої «голова та плечі» формується з опором на рівні $4000 у межах ширшої структури висхідного трикутника, що також є сигналом бичачого продовження.

Head & Shoulders pattern, inside a massive ascending triangle. .eth bro’s slowly capitulating as we form the right shoulder. This could get interesting quickly. Price discovery soon?$ETH pic.twitter.com/LJj7KAnDZz — Jelle (@CryptoJelleNL) January 22, 2025

Інший відомий аналітик, Алі Мартінес, також помітив схожу модель 17 січня. За його аналізом, ціна Ethereum може зрости до $6750, що означає потенційне підвищення на 110,56% від поточного рівня.

Цей прогноз майже співпадає з бичачими цілями, визначеними іншими аналітиками, що ще більше підсилює оптимізм навколо технічного стану Ethereum.

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Зростання резервів ETH

Прогноз зростання Ethereum підтримується не лише технічними патернами, а й кількома ключовими ончейн-метриками та фундаментальними факторами.

Гаманці, які утримують від 1 000 до 10 000 ETH, значно збільшили свої резерви, додавши 330 000 ETH з 7 січня 2025 року. За поточною ціною це накопичення становить приблизно $1,08 млрд.

Історичні дані показують, що така активність може передувати значному ралі — у минулому, коли цей же сегмент інвесторів накопичив 620 000 ETH, ціна Ethereum зросла з $2400 до $4000.

Ще одним підсиленням бичачої динаміки є помітний сплеск мережевого зростання: нещодавно створено 180 000 нових адрес. Ця метрика, яка вимірює приплив нового капіталу в екосистему, сигналізує про підвищений інтерес до Ethereum.

Схожий сплеск у квітні 2024 року супроводжувався зростанням ціни, що підкреслює сильну кореляцію між мережевим зростанням і динамікою цін.

У разі негативного сценарію, зумовленого макроекономічними тисками або зниженням ліквідності, ціна Ethereum може знизитися до $3000. Це також продемонструє вплив зовнішніх факторів на його продуктивність.

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За матеріалами finbold.com.