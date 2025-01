Ціна Ethereum може досягти $7400 у 2025 році: технічний аналіз

Ethereum (ETH) готується до зростання, про що говорять експерти та на що вказують технічні індикатори. Згідно з нещодавнім аналізом Titan of Crypto, монета формує потенційну перевернуту модель «голова та плечі» (Inverse Head and Shoulders) у висхідному каналі з цільовою позначкою $7400

Якщо цей патерн підтвердиться, це може сигналізувати про початок значного зростання у найближчі місяці.

Однак на момент написання матеріалу Ефіріум торгується на рівні $3223, що відображає денне зниження на 1,96% і тижневе падіння майже на 3%, що свідчить про поточну невизначеність ринку.

Перевернута модель «голова та плечі», яка вважається загальновизнаною структурою бичачого розвороту, стає все більш очевидною у ціновій динаміці Ethereum. Лінія шиї, що є важливим рівнем опору, знаходиться вище поточної ціни, поблизу позначки $4 000.

Прорив цього рівня з підтримкою значного обсягу торгів може підтвердити модель і підготувати ґрунт для суттєвого зростання.

На додаток до цього оптимістичного прогнозу, рівень Фібоначчі на 127,20% вказує на цільову позначку $7442, що майже співпадає з прогнозами на основі моделі «голова та плечі».

З початку 2023 року Ethereum торгується у чітко окресленому висхідному каналі, який забезпечує стабільні рівні підтримки та опору. Цей канал підсилює загальну бичачу динаміку монети, а технічні індикатори вказують на потенціал для подальшого зростання.

Довгостроковий інвестор у криптовалюту Джелле зазначив, що на тижневому графіку Ethereum формується переконлива технічна структура, яка включає одразу два значущі бичачі патерни. Модель перевернутої «голова та плечі» формується з опором на рівні $4000 у межах ширшої структури висхідного трикутника, що також є сигналом бичачого продовження.

Head & Shoulders pattern, inside a massive ascending triangle.

.eth bro’s slowly capitulating as we form the right shoulder.

This could get interesting quickly.

Price discovery soon?$ETH pic.twitter.com/LJj7KAnDZz

— Jelle (@CryptoJelleNL) January 22, 2025