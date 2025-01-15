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Криптоексперт визначив «ідеальну зону купівлі» для Ethereum

15.01.2025 14:10
Ольга Деркач
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Протягом майже 10 місяців Ethereum (ETH) торгується в широкому діапазоні консолідації від $2 800 до $4 000, що свідчить про фазу нерішучості на ринку

Криптоексперт визначив «ідеальну зону купівлі» для Ethereum

Криптоексперт визначив «ідеальну зону купівлі» для Ethereum Фото: pexels.com, freepik.com

Аналіз CredibleCrypto показує, що цей діапазон може бути ідеальною точкою входу для інвесторів, оскільки Ethereum готується до потенційного прориву.

В даний час Ethereum торгується біля позначки $3 209 і знаходиться трохи вище нижньої межі свого 10-місячного діапазону консолідації. Після короткочасного підйому до локального максимуму в $3 716, Ethereum зазнав корекції, яку аналітики вважають частиною більш широкого процесу накопичення.

Цей тривалий бічний рух розглядається як передвісник бичачого руху, що відповідає історичним моделям, які спостерігалися перед великими ціновими ралі на ринку криптовалют.

CredibleCrypto визначив зону попиту на довгостроковому таймфреймі (HTF) між $2 400 і $2 800 як «ідеальну зону купівлі». Цей регіон вважається критичним рівнем підтримки, де ризики падіння мінімальні, а потенціал для значного зростання великий.

«Я не думаю, що ви помилитеся, купивши трохи ETH в зоні попиту HTF на мінімумах діапазону. Це область між $2400-$2800. Це найкраща зона для купівлі ETH», — вважає CredibleCrypto.

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Історично такі зони у фазах накопичення слугували стартовими майданчиками для значних бичачих трендів, і Ethereum, схоже, слідує подібною траєкторією.

Фаза консолідації свідчить про те, що Ethereum нарощує імпульс для прориву вище рівня опору в $4 000.

Успішний прорив цього діапазону може привести Ethereum до попереднього історичного максимуму в $4 891, з потенціалом перевищити цей рівень, оскільки ринок готується до наступного «бичачого» циклу.

Підтримуючи ці настрої, Crypto Patel виділяє зону накопичення між $2 900 і $3 150.

Patel прогнозує, що Ethereum може спочатку піднятися до $7 000, з подальшим зростанням до $10 000, якщо формація правого плеча на тижневому графіку матеріалізується.

Ця модель додає додаткової ваги довгостроковому бичачому потенціалу Ethereum, що робить його привабливою точкою входу для довгострокових інвесторів.

На момент написання Ethereum торгувалася на рівні $3 209. Незважаючи на нещодавню волатильність, сильні зони підтримки, відновлення ринкових настроїв і бичачі технічні установки свідчать про те, що поточна цінова динаміка Ethereum є привабливою можливістю для довгострокових інвесторів, які готуються до його наступного потенційного ралі.

Нагадаємо, що Майкл Сейлор озвучив прогноз щодо Ethereum та крипторинку. Майкл Сейлор, колишній CEO MicroStrategy і відомий прихильник Bitcoin, визнав свою помилкову оцінку Ethereum. Раніше він заявляв, що «для Bitcoin немає рівних», але тепер його думка змінилася. Також він поділився думкою щодо подальшого розвитку крипторинку.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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