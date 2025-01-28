2 криптовалюти, які скоро досягнуть $5 млрд ринкової капіталізації

Незважаючи на сильні коливання на крипторинку — різке падіння на 7,9% (ринкова капіталізація сягнула $3,51 трлн), деякі альткоїни подають сигнали щодо подальшого зростання

Нагадаємо, що волатильність на ринку, що спостерігалася з понеділка, зумовлена появою стартапу DeepSeek і його безкоштовною пропозицією штучного інтелекту в поєднанні зі зростаючим занепокоєнням напередодні засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться цього тижня.

Попри сильні коливання окрема група альткоїнів використовує сильні фундаментальні показники та ринковий імпульс, щоб позиціонувати себе як потенційних претендентів на перевищення ринкової капіталізації у $5 млрд вже у першому кварталі 2025 року.

APTOS

Aptos (APT), який наразі торгується на рівні $7,33 з ринковою капіталізацією $4,2 млрд, повинен піднятися приблизно до $8,73, щоб досягти оцінки в $5 млрд, що означає зростання на 19%.

Незважаючи на нещодавні проблеми, включаючи падіння на 10,72% за останні 24 години та 14% за останній тиждень, Aptos продовжує демонструвати значне зростання екосистеми.

Згідно з даними The Block, кількість активних адрес за рік зросла з менш ніж 100 000 до понад 1,3 мільйона, що свідчить про дедалі ширше використання платформи.

Дані ринку деривативів свідчать про різке зростання обсягу торгів — на 185,59% до $470,12 млн, хоча відкритий інтерес впав на 7,43% до $195,63 млн.

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Примітно, що співвідношення довгих і коротких позицій Binance APT/USDT (рахунки) становить 3,1999, що свідчить про сильний довгий інтерес, у той час як позиції топ-трейдерів показують співвідношення довгих і коротких позицій на рівні 1,5053. Однак, дані про ліквідацію вказують на $4,65 млн у 24-годинних рект-позиціях, з яких $4,56 млн припадає на довгі позиції, що відображає підвищену волатильність.

З технічної точки зору, Aptos стикається із зустрічним вітром, оскільки, схоже, формує фігуру «голова і плечі», що може призвести до зниження ціни до $4,30, якщо ведмежий імпульс збережеться. Однак стійке закриття вище $10,50 може зробити цей ведмежий прогноз недійсним і прокласти шлях для подальшого зростання.

Якщо Aptos продовжить розширювати свою базу активних користувачів, збільшувати TVL і привертати інтерес розробників, долаючи поточні ведмежі технічні сигнали, ринкова капіталізація в $5 млрд в найближчій перспективі залишається реалістичною метою.

KASPA

Kaspa (KAS), що торгується на рівні $0,1219 з ринковою капіталізацією $3,12 млрд, консолідується між $0,12 і $0,16 вже більше місяця, при цьому очікується значний прорив, якщо ціна перевищить $0,19.

Незважаючи на нещодавнє падіння на 8,03% за останні 24 години і на 4,73% за тиждень, ринкові дані свідчать про зростаючий інтерес і бичачий імпульс навколо криптовалюти.

Дані по деривативам підкріплюють цей оптимістичний прогноз: обсяг торгів зріс на 269,79% до $103,72 млн, що свідчить про підвищену активність трейдерів.

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Довге/коротке співвідношення Binance KAS/USDT на рівні 3,9603 відображає сильну впевненість у довгих позиціях, у той час як співвідношення довго/коротко для топ-трейдерів становить 3,8833 для рахунків і 1,2758 для позицій.

Навіть при падінні відкритого інтересу на 5,70% до $175,84 млн, мінімальні короткі ліквідації вказують на стійку впевненість серед трейдерів, які роблять ставку на висхідну траєкторію.

Завдяки зростаючій динаміці та спекуляціям на основі деривативів, Kaspa має всі шанси досягти ринкової капіталізації у $5 мільярдів до початку другого кварталу 2025 року.

Моніторинг ключових цінових рівнів, обсягів торгів та розвитку екосистеми для обох активів буде критично важливим для максимізації прибутку, оскільки вони позиціонують себе для наступного етапу зростання у волатильному просторі цифрових активів.

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За матеріалами finbold.com.