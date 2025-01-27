XRP, Solana, Dogecoin впали на 10%: що далі

У понеділок крипторинок зазнав значної ліквідації на загальну суму близько $770 млн, наблизившись до місячного максимуму. Solana (SOL) та Dogecoin (DOGE) очолили падіння основних криптовалют, яке перевищило 10%, у той час як Ethereum (ETH), BNB Chain (BNB), XRP та Cardano (ADA) також впали на близько 9%. Загальна ринкова капіталізація впала на 8,5% під час післяобідньої торгової сесії понеділка в Азії

Токени поза першою двадцяткою також зазнали значних втрат. Наприклад, мемкоїн Pepe (PEPE), блокчейн першого рівня Aptos (APT), токен Gate.io (GATE) та платформа створення AI-агентів Virtuals (VIRTUALS) втратили до 18%.

Єдиним токеном, що зріс у ціні, став Jupiter (JUP), який піднявся на 3,5% за останні 24 години. Зростання було викликане рішенням викуповувати токени з відкритого ринку за рахунок комісійних, отриманих на своїй торговій платформі — що може додати сотні мільйонів доларів до обсягів купівлі за рік.

Ціна Біткоїна впала до $98,1 тис. у понеділок вранці, 27 січня, коли трейдери почали фіксувати прибуток напередодні першого у цьому році засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) у США. Ця динаміка збіглася зі зниженням ф’ючерсів на акції США, яке було викликане обговоренням витрат та можливостей китайської платформи DeepSeek, що кидає виклик дорогим проєктам, очолюваним OpenAI.

Ф’ючерсні ринки також відобразили втрати крипторинку: трейдери продуктів, прив’язаних до BTC, втратили $238 млн за останні 24 години, причому найбільші збитки зафіксовані під час торгів у Європі та Азії. Ставки на SOL та DOGE втратили в сукупності $50 млн, продукти, прив’язані до альткоїнів, втратили $138 млн, а ф’ючерси, пов’язані з Ethereum, — $84 млн.

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Найбільший разовий ордер на ліквідацію стався на криптобіржі HTX під час торгівлі BTC з маржинальною прив’язкою до Tether, обсягом у $98,4 млн.

Ліквідація відбувається, коли трейдер не має достатньо коштів для підтримання відкритої маржинальної угоди. Висока волатильність криптовалютного ринку робить ліквідації поширеним явищем.

Також ліквідації можуть свідчити про перегрітий ринок і вказувати на корекцію цін. У цей час області на цінових графіках з високими обсягами ліквідацій можуть виступати рівнями підтримки чи опору, де ціна може змінити напрямок через відсутність подальшого тиску продажів.

Трейдери можуть розглядати значні ліквідації як можливість для купівлі, очікуючи відновлення цін після ослаблення імпульсу розпродажу.

Що далі?

Попри значне падіння криптовалют, включаючи XRP, Solana та Dogecoin, ринок може запропонувати можливості для відновлення. Значні ліквідації часто стають сигналом до корекції. Експерти радять уважно стежити за тенденціями, адже ослаблення імпульсу розпродажу може стимулювати нові купівлі.

Нагадаємо, що гендиректор BlackRock прогнозує злет Біткоїна до $700 тис. Так, Ларрі Фінк дав інтерв’ю на конференції Всесвітнього економічного форуму в Давосі, присвяченій майбутньому цифрової валюти, і заявив, що провідна монета може злетіти відразу у декілька разів на тлі побоювань щодо знецінення фіатних грошей.

Водночас макроекономічні фактори, як-от наближення засідання FOMC, можуть продовжити впливати на волатильність ринку.

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