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Гендиректор BlackRock прогнозує злет Біткоїна до $700 тис.

25.01.2025 14:00
Микола Деркач
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Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк дав інтерв’ю на конференції Всесвітнього економічного форуму в Давосі, присвяченій майбутньому цифрової валюти, і заявив, що Біткоїн може піднятися до $700 000 на тлі побоювань щодо знецінення фіатних грошей

Гендиректор BlackRock прогнозує злет Біткоїна до $700 тис.

Гендиректор BlackRock прогнозує злет Біткоїна до $700 тис. Фото: pexels.com, freepik.com

Фінк зазначив, що невеликі колективні алокації (розподіл) активів від інституційних інвесторів у розмірі 2-5% можуть сприяти такому зростанню ціни. В інтерв’ю Bloomberg він сказав:

«Якщо ви боїтеся знецінення своєї валюти або переживаєте щодо економічної чи політичної стабільності у своїй країні, ви можете використовувати міжнародний інструмент під назвою Біткоїн, який подолає ці локальні побоювання».

Гендиректор BlackRock додав, що не просуває провідну монету, але є прихильником її використання як інструменту. Також він висловив занепокоєння щодо можливості підвищеної інфляції протягом наступних 12 місяців і застеріг від припущення, що пікові рівні інфляції вже досягнуті.

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Річний індекс споживчих цін (CPI) за 2024 рік становив 3,2%, що трохи нижче за очікувані 3,3%. Однак деякі інвестори й аналітики стверджують, що CPI, який вимірює інфляцію на основі кошика типових товарів для домогосподарств, є слабким показником реальної інфляції.

Пропозиція акціонерів, подана Meta у січні із закликом прийняти Біткоїн як резервний актив, підкреслила, що реальна інфляція може бути вдвічі більшою за показник CPI.

Національний центр досліджень громадської політики — аналітичний центр, який виступає за вільний ринок, — подав аналогічну пропозицію акціонерів Amazon у грудні, посилаючись на ті самі аргументи.

За даними цього центру, середній рівень інфляції CPI за останні чотири роки становив близько 4,95%, а піковий рівень сягнув 9,1% у червні 2022 року.

«Реальна інфляція значно вища, і деякі дослідження оцінюють її як майже вдвічі більшу за CPI у певні періоди. Отже, активи компаній мають зростати на такі ж показники, щоб хоча б залишатися на рівні», — написав автор пропозиції.

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Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовиниСША
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