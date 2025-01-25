Гендиректор BlackRock прогнозує злет Біткоїна до $700 тис.

Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк дав інтерв’ю на конференції Всесвітнього економічного форуму в Давосі, присвяченій майбутньому цифрової валюти, і заявив, що Біткоїн може піднятися до $700 000 на тлі побоювань щодо знецінення фіатних грошей
Фінк зазначив, що невеликі колективні алокації (розподіл) активів від інституційних інвесторів у розмірі 2-5% можуть сприяти такому зростанню ціни. В інтерв’ю Bloomberg він сказав:
«Якщо ви боїтеся знецінення своєї валюти або переживаєте щодо економічної чи політичної стабільності у своїй країні, ви можете використовувати міжнародний інструмент під назвою Біткоїн, який подолає ці локальні побоювання».
Гендиректор BlackRock додав, що не просуває провідну монету, але є прихильником її використання як інструменту. Також він висловив занепокоєння щодо можливості підвищеної інфляції протягом наступних 12 місяців і застеріг від припущення, що пікові рівні інфляції вже досягнуті.
Цікаве по темі: Чи завершиться бичачий цикл Біткоїна найближчим часом — аналіз
Побоювання щодо інфляції тривають попри позитивні дані CPI
Річний індекс споживчих цін (CPI) за 2024 рік становив 3,2%, що трохи нижче за очікувані 3,3%. Однак деякі інвестори й аналітики стверджують, що CPI, який вимірює інфляцію на основі кошика типових товарів для домогосподарств, є слабким показником реальної інфляції.
Пропозиція акціонерів, подана Meta у січні із закликом прийняти Біткоїн як резервний актив, підкреслила, що реальна інфляція може бути вдвічі більшою за показник CPI.
Національний центр досліджень громадської політики — аналітичний центр, який виступає за вільний ринок, — подав аналогічну пропозицію акціонерів Amazon у грудні, посилаючись на ті самі аргументи.
За даними цього центру, середній рівень інфляції CPI за останні чотири роки становив близько 4,95%, а піковий рівень сягнув 9,1% у червні 2022 року.
«Реальна інфляція значно вища, і деякі дослідження оцінюють її як майже вдвічі більшу за CPI у певні періоди. Отже, активи компаній мають зростати на такі ж показники, щоб хоча б залишатися на рівні», — написав автор пропозиції.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Ціна Біткоїна досягла нового історичного максимуму у майже $110 000
Україна у списку найбільших власників біткоїнів — Fidelity
Що буде з Біткоїном після інавгурації Трампа
За матеріалами cointelegraph.com.