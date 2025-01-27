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Біткоїн упав нижче $100 000: що відбувається з ринком криптовалют

27.01.2025 11:20
Ольга Деркач
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Ціни на Біткоїн та криптовалюти різко впали разом із розпродажем акцій на фондовому ринку, спричиненим стрімким зростанням популярності китайського додатку штучного інтелекту DeepSeek

Біткоїн упав нижче $100 000: що відбувається з ринком криптовалют

Біткоїн упав нижче $100 000: що відбувається з ринком криптовалют Фото: freepik.com

Ціна Біткоїна впала нижче $100 000 за, порівняно з історичним максимумом у майже $110 000 напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа.

Тепер, коли Ларрі Фінк з BlackRock розкрив свої переговори з фондами про купівлю Біткоїна, криптотрейдер Артур Хейз, за яким уважно стежать, попередив про наближення «фінансової кризи», яка, як він очікує, спричинить нові заходи стимулювання з боку Федеральної резервної системи США.

«Я прогнозую корекцію Біткоїна на $70-75 тис. і міні-фінансової кризи», — написав Хейз.

Біткоїн злетів вище $70 000 на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024 року.

Минулого тижня Трамп виконав свою передвиборчу обіцянку зробити перегляд криптовалютної політики одним із пріоритетів своєї адміністрації, розпорядившись створити робочу групу з питань Біткоїна та криптовалют, яка має запропонувати нові правила та вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

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Ціна Біткоїна тісно пов’язана з фондовим ринком США, а торгівля криптовалютами відбувається в одному ряду з високотехнологічними акціями, які стрімко зросли завдяки ажіотажу навколо штучного інтелекту з 2022 року, але тепер можуть бути ризикованими, оскільки DeepSeek досяг продуктивності, подібної до моделей OpenAI, з меншими вимогами до чіпів.

«Ф’ючерси на Nasdaq 100 впали на -330 пунктів з моменту відкриття ринку всього кілька годин тому, оскільки DeepSeek займає перше місце в App Store. Це свідчить про те, що DeepSeek став головною загрозою для американських технологічних компаній з великою капіталізацією», — йдеться в повідомленні служби ринкового консалтингу Кобеісі.

Очікується, що цього тижня Федеральний резерв залишить процентні ставки без змін на своєму першому засіданні з моменту вступу Трампа на посаду, хоча Трамп заявив, що хоче, щоб ФРС знизила процентні ставки.

«Оскільки ціни на нафту падають, я вимагатиму негайного зниження процентних ставок, і так само вони повинні знижуватися в усьому світі», — заявив Трамп учасникам Всесвітнього економічного форуму.

На момент написання матеріалу ціна Біткоїна становила $98 875.

Нагадаємо, що гендиректор BlackRock прогнозує злет Біткоїна до $700 тис. Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк дав інтерв’ю на конференції Всесвітнього економічного форуму в Давосі, присвяченій майбутньому цифрової валюти, і заявив, що Біткоїн може піднятися до $700 000 на тлі побоювань щодо знецінення фіатних грошей.

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Джерело: Forbes.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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