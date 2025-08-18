Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат

Це передбачено змінами, внесеними до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За інформацією Держстату, від 5 липня звітність зобов’язані подавати всі підприємства, установи та організації, які підпадають під державне статистичне спостереження.

Зокрема, на сьогодні звітність подають ФОПи, які здійснюють такі види діяльності:

Промислове виробництво – Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним).

– Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним). Пасажирські автомобільні перевезення – Форма 51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада).

– Форма 51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада). Вантажні автомобільні перевезення– Форма 51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» (не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня).

Перевірити, чи потрібно вам звітувати, можна у «Кабінеті респондента» на сайті Державної служби статистики України.

Для тих платників, які залучені до спостереження, у Кабінеті будуть відображені перелік форм і строки подання.

Підприємства, які не подавали звітність за минулі періоди (у 2022–2025 роках), мають три місяці для її подачі за увесь період неподання.

Як подати звітність?

Скористатися онлайн-сервісом «Кабінет респондента» на сайті Держстату.

Через вже обране вами програмне забезпечення.

Консультаційну підтримку з технічних питань функціонування системи електронної звітності можна отримати за телефоном Держстату: (044) 201 67 07 (з 09:00 до 16:00 (перерва 13:00-13.45)).

