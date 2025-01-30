5 пресейлів до $0,1, які можуть перетворити $500 на $50 000 цього року

Інвестиції у криптовалюти на стадії передпродажу — високоризиковий вид трейдингу, який, водночас, пропонує і значні винагороди. Далі ми розглянемо 5 токенів до $0,1, які мають потенціал значного зростання у 2025 році

$BEST — токен пресейл-гаманця Best Wallet

Best Wallet — це унікальний криптовалютний гаманець, який надає користувачам доступ до пресейлів в одному місці, дозволяючи не лише купувати токени на ранніх стадіях, а й стейкати, торгувати та обмінювати активи. Це повноцінна екосистема для інвесторів, які прагнуть отримати перевагу завдяки ранньому входу в перспективні проєкти.

Наразі пресейл токена $BEST вже залучив понад $8 млн, а його поточна ціна становить $0,023775. Крім цього, токен забезпечує власникам додаткові переваги в екосистемі Best Wallet, що робить його цікавим активом для довгострокового зберігання.

$WEPE — мемкоїн для спільноти трейдерів

Токен $WEPE не просто мемкоїн, а ключ до ексклюзивної спільноти трейдерів Wepe Army, які допомагають один одному максимізувати прибутки та діляться інсайдерською інформацією.

Власники $WEPE можуть стейкати свої токени під час пресейлу, щоб отримати ще більші винагороди. Проєкт уже зібрав $63,6 млн, а ціна токена становить $0,0003665. Спільнота на X та Telegram швидко зростає, що лише підігріває інтерес до запуску.

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$MIND — штучний інтелект у світі мемкоїнів

MIND of Pepe поєднує популярний мем із розвитком штучного інтелекту, створюючи унікальну екосистему, де 55% токенів спрямовано на розвиток технологій. У цьому проєкті Pepe не просто мем, а автономний AI-агент, який має власну економічну модель.

Попри нестабільність ринку AI-токенів, $MIND уже зібрав понад $4 млн, а його ціна становить $0,0032144. Амбітний розвиток екосистеми може відкрити нові перспективи для власників токенів.

$QUB — багатоланцюгові цифрові фінанси

Qubetics прагне об’єднати блокчейн-технології з традиційними фінансами, створюючи екосистему для транзакцій між Bitcoin, Ethereum та Solana. Окрім цього, проєкт пропонує некастодіальний гаманець і навіть дебетові та кредитні картки.

Ця масштабна ідея привернула увагу інвесторів — пресейл Qubetics зібрав понад $11 млн, а токен коштує $0,06065364. Потенціал зростання залишається значним.

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$DUP — Mecha Doge мемкоїн

Doge Uprising — це класичний мемкоїн, що робить ставку на сильний маркетинг та хайп. Проєкт планує випустити NFT-колекцію, але його основний фокус — пресейл, де вже розміщено 270 мільярдів токенів.

При ціні $0,0000235 та загальному зборі $300 тис., Doge Uprising має всі шанси швидко зрости у вартості після виходу на ринок.

Перед інвестуванням у такі високоризикові активи, як пресейли криптовалют, обов’язково варто провести власний аналіз. Наприклад, почитайте про команду розробників, перевірте їхній досвід і репутацію, ознайомтеся з дорожньою картою проєкту, механікою токеноміки та умовами розподілу активів. Важливо також оцінити активність спільноти, наявність партнерств і прозорість комунікації команди. Лише ретельний аналіз допоможе мінімізувати ризики та зробити зважене рішення щодо інвестицій.

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За матеріалами bitcoinist.com.