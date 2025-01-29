В Україні заблокували криптобіржу Kuna: причина

В Україні заблокували доступ до криптовалютної біржі Kuna. Відповідне рішення ухвалено на підставі звернення Бюро економічної безпеки України та ухвали Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/1434/25

Згідно з розпорядженням, постачальники електронних комунікаційних послуг повинні обмежити доступ до доменного імені kuna.io та його піддоменів. Обмеження діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Держспецзв’язку.

За інформацією Forbes, Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує можливе ухилення від сплати податків компаніями, пов’язаними з криптобіржею Kuna, що стало підставою для блокування.

«У рамках кримінального провадження отримано висновок судово-економічної експертизи, який підтверджує умисне ухилення від сплати податків», — заявили у пресслужбі БЕБ.

Держава могла зазнати збитків на суму близько 50 млн грн. Про це Forbes повідомив правоохоронець, знайомий зі справою, який побажав залишитися анонімним через чутливість питання.

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Криптобіржа Kuna працювала в Україні через юридичну особу «Куна Ексчендж», чий виторг у 2023 році становив 1,3 млн грн. У грудні 2024-го компанію перейменували на «Момент Ексчендж», а її власником перестав бути Михайло Чобанян.

Згідно з даними YouControl, тепер компанією на 100% володіє громадянин Таджикистану Нурдінзода Хукмідіні Нурідін. Його ім’я пов’язане з 40 іншими компаніями, основними видами діяльності яких є будівництво, операції з нерухомістю та торгівля.

Чобанян письмово прокоментував зміну власності, заявивши, що не веде бізнесу в Україні з початку війни й не планує цього надалі. Він повідомив, що продав і закрив усі українські компанії, включно з ФОП. За його словами, ТОВ «Куна Ексчендж» створювали для запуску блокчейн-асоціації, проте вона так і не розпочала діяльності, пов’язаної з криптовалютами. Деталей про нового власника він не надав.

Нагадаємо, що криптобіржа Bybit запускає нову платіжну платформу Bybit Pay. Очікується, що Bybit Pay, задуманий як щось більше, ніж просто платіжний процесор, допоможе брендам налагодити стратегічне партнерство та сприятиме глобальному зростанню, інноваціям та фінансовій інклюзивності.

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