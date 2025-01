Криптобіржа Gate.io анонсувала аірдроп токенів

Криптовалютна біржа Gate.io (GT), одна з провідних на ринку, оголосила про запуск програми Startup Project Free Airdrop Program. Ця програма передбачає періодичні безкоштовні аірдропи токенів для перспективних блокчейн-проєктів. Першим учасником став Camino Network (CAM)

Початкове безкоштовне розповсюдження токенів Camino Network триватиме з 6:00 UTC 15 січня 2025 року до 6:00 UTC 17 січня 2025 року. Торги парою CAM/USDT стартують 17 січня 2025 року о 10:00 UTC.

У рамках запуску буде доступно 333 333 токени CAM, а ціль фінансування становить 40 000 Tether (USDT). Усі токени будуть повністю розблоковані під час розподілу.

Для участі користувачі мають пройти верифікацію KYC (Know-Your-Customer) і тримати на спотовому рахунку активи на суму не менше ніж $10.

