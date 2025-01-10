Криптобіржа Gate.io анонсувала аірдроп токенів

Криптовалютна біржа Gate.io (GT), одна з провідних на ринку, оголосила про запуск програми Startup Project Free Airdrop Program. Ця програма передбачає періодичні безкоштовні аірдропи токенів для перспективних блокчейн-проєктів. Першим учасником став Camino Network (CAM)

Початкове безкоштовне розповсюдження токенів Camino Network триватиме з 6:00 UTC 15 січня 2025 року до 6:00 UTC 17 січня 2025 року. Торги парою CAM/USDT стартують 17 січня 2025 року о 10:00 UTC.

У рамках запуску буде доступно 333 333 токени CAM, а ціль фінансування становить 40 000 Tether (USDT). Усі токени будуть повністю розблоковані під час розподілу.

Для участі користувачі мають пройти верифікацію KYC (Know-Your-Customer) і тримати на спотовому рахунку активи на суму не менше ніж $10.

Правила аірдропу CAM

Правила програми розроблені для того, щоб нагороджувати користувачів із вищими VIP-рівнями, водночас залишаючи можливість для участі новачкам.

Однак участь заборонена для користувачів із певних регіонів, включаючи, але не обмежуючись такими країнами, як Велика Британія, США, материковий Китай, Сінгапур, Канада, Франція та Німеччина.

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VIP-користувачі отримують розширені можливості участі, причому чим вищий VIP-рівень, тим більша кількість аірдроп-токенів доступна, до 8 000 токенів на користувача.

Не-VIP користувачі можуть приєднатися до програми, маючи мінімум $10 на спотових рахунках, і брати участь у розіграші токенів у рамках аірдропу.

«Розподіл токенів для VIP-користувачів відбуватиметься пропорційно до їхнього статусу на платформі. Для не-VIP користувачів кількість токенів визначатиметься випадковим чином», — зазначають організатори.

Раніше ми також писали, що Україна входить до топу країн за обсягами володіння біткоїнами на державному рівні, поряд із США, Великою Британією та Китаєм. Це підкреслює її стратегічний підхід до інновацій у фінансах та роль у глобальних тенденціях 2025 року.

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