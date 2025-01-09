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Binance запобіг збиткам у понад $4 млрд у 2024 році

09.01.2025 19:10
Ольга Деркач
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Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, є центральною частиною ширшої екосистеми цифрових активів. Тому вона часто перебуває під прицілом кіберзлочинців

Binance запобіг збиткам у понад $4 млрд у 2024 році

Binance запобіг збиткам у понад $4 млрд у 2024 році Фото: freepik.com

Перебування в центрі уваги має свої недоліки, особливо на тлі зростаючої популярності криптовалют та їхнього поширення. Втім, Binance, здається, досить добре тримає оборону — згідно з нещодавнім річним звітом, зусилля з безпеки платформи дозволили запобігти збиткам на суму близько $4,2 млрд для близько 2,8 млн користувачів лише у 2024 році.

24-сторінковий звіт охоплює широкий спектр тем, що стосуються біржі та індустрії в цілому, але безпека, очевидно, була пріоритетом.

Протягом року штат комплаєнсу біржі збільшився до 650 співробітників — паралельно з цим кількість регуляторних дозволів, якими володіє платформа, зросла до 21.

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Binance також створила Комітет з ризиків та комплаєнсу, метою якого є нагляд за системою управління ризиками компанії, щоб переконатися, що вона відповідає як регуляторним вимогам, так і стратегічним цілям.

Співпраця з правоохоронними органами також була пріоритетом — в рамках навчальної програми для правоохоронних органів біржі було проведено 100 сесій по всьому світу, кульмінацією яких став онлайн-захід 19 квітня, в якому взяли участь близько 1 300 правоохоронців з 80 країн світу.

Що стосується співпраці за межами навчання та тренінгів, то протягом року Binance відповіла на понад 64 800 запитів правоохоронних органів.

Хоча $4,2 млрд, яким вдалося запобігти, є вражаючою цифрою, відшкодування також зростає — у 2024 році платформа допомогла користувачам повернути близько $88 млн, які були неправильно розміщені, втрачені або викрадені.

Нагадаємо, що Binance випустить токен BFUSD. Згідно з Binance, користувачі можуть отримувати щоденні винагороди, просто тримаючи BFUSD у своїх гаманцях UM, без стейкінгу або блокування коштів. BFUSD підтримує свою стабільність завдяки коефіцієнту забезпечення 105,54% та резервному фонду, що містить 1,1 млн USDT.

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Рубрики: БезпекаГрошіКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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