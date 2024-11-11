Перемога Трампа знаменує «золоту еру» для криптовалют — CEO Binance

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США генеральний директор Binance Річард Тенг висловив свій позитивний погляд на майбутнє криптовалютного сектору

Тенг інтерпретує перемогу Трампа як «золоту еру» для криптоіндустрії, прогнозуючи прихід нових американських регуляторів, відкритих для цифрових валют. Криптосектор, який раніше перебував під тиском попередньої адміністрації, тепер очікує суттєвої зміни політики у Вашингтоні.

Минулого року компанія Binance зіткнулася зі значним штрафом у розмірі $4,3 млрд за порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і санкцій, а її колишнього керівника було ув’язнено. Індустрія розглядала вибори як ключовий момент для зміни ставлення у Вашингтоні, який, на їхню думку, придушував інновації та виштовхував бізнес з США.

Інвестори оптимістично налаштовані на те, що адміністрація Трампа створить порядок денний, який залучить основні американські установи, які досі залишалися незалученими. Шервін Пішевар, венчурний капіталіст, який має тісні зв’язки з Трампом та Ілоном Маском, висловив думку, що США «зараз перебувають на порозі розумної криптополітики».

Перемога Трампа сприймається як «неймовірно важливий день для криптовалютної індустрії», за словами Майка Новограца, мільярдера, засновника криптогрупи Galaxy.

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Кінцевою метою криптоіндустрії є зміна політики Комісії з цінних паперів і бірж, де голова Гері Генслер ініціював всебічний наступ на криптовалюти. Індустрія сподівається на припинення розгляду справ і виправлення несправедливостей, які були допущені попереднім керівництвом.

Оптимізм криптоіндустрії після перемоги Трампа відповідає нещодавнім прогнозам про бичачий цикл на крипторинку. Аналітики вказують на сприятливі макроекономічні умови та потенціал більш сприятливого для криптовалют законодавства за часів республіканської адміністрації як на ключові чинники цього очікуваного зростання.

Крім того, очікувані зміни в регуляторній політиці розглядаються як важливий фактор прогнозованої високої динаміки Біткоїна та золота за президентства Трампа. Ці активи розглядаються як надійні сховища вартості у сценаріях девальвації валют.

Експерти галузі очікують, що більш сприятливий регуляторний клімат за адміністрації Трампа може сприяти подальшому зростанню крипторинку.

Нагадаємо, що експерти прогнозують, що Біткоїн досягне $100 тис. ще до інавгурації Трампа. Багато аналітиків прогнозують, що перший цифровий актив, ймовірно, торгуватиметься на рівні $100 000 ще до того, як Трамп складе присягу.

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За матеріалами: Yahoo!Finance.