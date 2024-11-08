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Ціна Tron (TRX) може обвалитися: названо причини

08.11.2024 18:00
Ольга Деркач
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Вартість популярної криптовалюти Tron (TRX) може почати падати, оскільки кити продають токени, які давно тримають

Ціна Tron (TRX) може обвалитися: названо причини

Ціна Tron (TRX) може обвалитися: названо причини

Завдяки своєму харизматичному засновнику Джастіну Сану, Tron привернув увагу як один з найефективніших активів у непередбачуваному світі криптовалют. Але станом на 8 листопада 2024 року ціна TRX коливається на рівні близько $0,16, що нижче від жовтневих максимумів у $0,17. З огляду на те, що великі інвестори починають продавати токени, які вони довго тримали, це вказує на можливу бурю, що насувається на TRX і ставить питання щодо його ціни.

Tron (TRX)

Tron (TRX) Фото: coinmarketcap.com

Прогнози щодо майбутньої вартості TRON

Багато інвесторів починають замислюватися, скільки часу знадобиться, щоб TRX досяг очікуваної позначки у $0,5 і приніс значні прибутки. Механіка поточної торгівлі вказує на складний шлях і попри те, що багато хто досі налаштований оптимістично, деякі кити починають продавати токени. Така тенденція змушує інвесторів нервувати і передбачати падіння вартості.

Дані Token Terminal показують, що щоденна кількість активних адрес та дохідність для TRON зросли, — це свідчить про дедалі активніше використання мережі. Хоча це зазвичай позитивний сигнал, важливо пам’ятати, що TRX не може продемонструвати значного прориву вже понад десять місяців.

Прогнози показують, що без явного руху вгору TRON може знадобитися майже 608 днів — до січня 2026 року — щоб перетнути поріг у $0,5. Додаткову складність створюють рівні опору. Однією з головних перепон є те, що TRX торгується близько історичного максимуму. Повільне зростання ціни може дозволити токену подолати $0,186 у наступні кілька місяців, але до 2025 року ймовірність досягнення $0,5 залишається невеликою.

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Короткострокова перспектива: оптимістичний погляд

Якщо відкинути активність китів на другий план (це досить відносний сигнал, який може швидко змінитися), ціновий графік TRX показує позитивну тенденцію до продовження, що свідчить про можливе посилення руху. Якщо токен зможе подолати $0,162, це відкриє шлях до зростання приблизно на 8,51% до $0,171.

Індекс відносної сили (RSI), який зараз становить 59,49, показує, що актив все ще перебуває у стійкому висхідному тренді, навіть незважаючи на його надмірну перекупленість. Це означає, що з огляду на те, що RSI наближається до 70, рекомендується бути обережним.

Технічні індикатори також свідчать, що поблизу рівня $0,156 знаходиться важлива висхідна лінія підтримки. Якщо TRX почне знижуватись, цей рівень буде ключовим для збереження позитивного прогнозу. Проте, якщо ціна впаде нижче цієї підтримки, це може свідчити про слабкість ринку, і TRX може шукати нові рівні підтримки на позначках $0,1540, $0,1500 та $0,1470.

Раніше ми також писали, що до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року, ціна Біткоїна може зрости ще більше, потенційно досягнувши нового історичного максимуму.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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