Президентка Ripple заявила, що невдовзі з’явиться XRP ETF

У нещодавньому інтерв’ю для Bloomberg Crypto президентка Ripple Моніка Лонг висловила великий оптимізм щодо швидкого схвалення спотового біржового фонду (ETF) XRP в США. Лонг також поділилася своїм баченням щодо розширення нового стейблкоїна Ripple — RLUSD, який, за її словами, набуде значного поширення у найближчі місяці

RLUSD від Ripple готується до ширшого розповсюдження

Наразі RLUSD доступний (котирується) на платформах Bitso, MoonPay і CoinMina, а також планується додавання на Bullish та MercadoBitcoin. Відповідаючи на запитання щодо появи на великих американських біржах, таких як Coinbase, Лонг зазначила:

«Ми продовжуємо розширювати дистрибуцію та доступність Ripple dollars на інших платформах. Тож, думаю, варто очікувати більше новин і анонсів найближчим часом».

На запитання про терміни вона наголосила: «Незабаром». Лонг підкреслила зростаючу роль стейблкоїнів у торгівлі та платежах, назвавши їх «шляхом для входу та виходу з криптовалют». За її словами:

«Якщо подивитися на загальний ландшафт криптовалют, він, безумовно, розвивається протягом останніх кількох кварталів. Ми вважаємо, що цей рік буде важливим для криптовалют загалом, і попит на стейблкоїни зростатиме разом із цим. Ripple US Dollar відіграватиме ключову роль».

Від моменту запуску на Ethereum та XRP Ledger у грудні RLUSD досяг ринкової капіталізації близько $53 млн. Ripple інтегрувала сервіси Chainlink у RLUSD, щоб покращити його застосування в протоколах децентралізованих фінансів (DeFi), що підтверджує бачення Лонг щодо широкого впровадження цього інструменту.

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ETF на XRP: «дуже скоро»

Крім RLUSD, Лонг прокоментувала перспективи ETF, передбачивши, що регуляторне схвалення відбудеться в короткий термін:

«Думаю, ми побачимо його дуже скоро. Ми також очікуємо, що цього року в США з’являться інші спотові криптовалютні ETF. І, гадаю, XRP буде наступним після Bitcoin та ETH».

Лонг зазначила, що різні компанії, зокрема Canary Capital, WisdomTree, 21Shares та інші, вже подали заявки на запуск ETF на XRP. Вона додала, що сприятливі регуляторні умови можуть прискорити процес:

«Вже є кілька компаній, таких як Canary та інші, які подали заявки. Ми вважаємо, що зі зміною адміністрації схвалення цих заявок відбуватиметься швидше».

У жовтні компанія Bitwise подала реєстраційну заяву (форма S-1) до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) щодо ETF XRP. Відтоді кілька інших компаній також подали свої заявки, однак SEC поки не ухвалила жодного рішення.

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Лонг розповіла, що платіжний бізнес Ripple подвоївся минулого року, демонструючи сильний попит з боку інституційних та корпоративних клієнтів. Вона також відзначила «особливо успішне» завершення 2024 року для бізнесу Ripple у США, зазначивши, що компанія уклала більше місцевих угод за останні шість тижнів року, ніж за попередні шість місяців.

Зросли спекуляції, що прихильна до криптовалют політика адміністрації Трампа може прискорити схвалення криптовалютних ETF. Ціна XRP зросла на понад 350% після перемоги Трампа на виборах, перевершивши показники багатьох інших великих криптовалют за той самий період.

На момент написання матеріалу XRP торгувався за $2,31.

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За матеріалами bitcoinist.com.