Капіталізація XRP вже скоро досягне $500 млрд — аналітик

Після того як XRP пробив позначку $1, легендарний трейдер звернув увагу на те, що актив формує модель, яка, ймовірно, підніме його ринкову капіталізацію до приблизно пів трильйона доларів

Зокрема, Пітер Брандт зазначив, що XRP може досягти ринкової капіталізації $500 мільярдів, якщо буде завершено формування бичачої моделі «half-mast flag» (приспущеного прапора). Про це він написав у пості на X 7 січня.

Брандт пояснив, що для збереження актуальності ця модель має завершитися протягом шести тижнів. Якщо структура успішно сформується, XRP потенційно зможе досягти зазначених висот.

Однак якщо модель займе занадто багато часу, її значення може бути втрачено, або вона трансформується у зовсім іншу структуру.

«Ця модель для $XRP має почати діяти швидко, інакше вона, швидше за все, зміниться на щось інше. Але якщо вона завершиться, то ринкова капіталізація в $500 мільярдів можлива», — зазначив трейдер.

В аналізі також зазначається, що XRP пережив значне зростання, за яким настала консолідація. Зменшення обсягу торгів під час цієї консолідації відповідає типовій поведінці «half-mast flag», що вказує на потенційне продовження бичачого тренду.

У разі прориву цієї моделі очікувана ринкова капіталізація в $500 мільярдів визначається шляхом вимірювання висоти початкового зростання та застосування цього значення до точки прориву.

Таким чином, якщо XRP досягне цільової капіталізації, його ціна становитиме трохи менше $9.

Можливий прорив XRP на 470%

Тим часом інший відомий аналітик криптовалют Алі Мартінес поділився своїм оптимістичним аналізом. У своєму пості на X 6 січня він зазначив, що токен Ripple має потенціал зростання на 470%.

Мартінес повідомив, що індикатор супер-тренду XRP на 12-годинному графіку знову сигналізував про початок бичачого тренду. Востаннє, коли цей ключовий сигнал з’явився, XRP зріс на 470%, показавши значний ривок за короткий період.

Ця формація допомагає трейдерам визначати можливі зміни у напрямку ринку. У поточному сценарії XRP торгується близько $2,40, й індикатор вказує на те, що бичача динаміка може підштовхнути ціну значно вище, якщо історія повториться.

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Фундаментальні фактори XRP

Попри чутливість до загальних рухів ринку, очікується, що XRP може отримати додатковий імпульс завдяки дружнім регуляторним змінам у межах адміністрації Дональда Трампа.

Зокрема, серед очікувань — відставка Гарі Генслера з посади голови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Більш того, Ripple, материнська компанія XRP, вже відчуває позитивний вплив передбачуваної політики Трампа.

Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус оголосив 2025 рік «початком бичачого ринку Трампа», підкресливши, що про-крипто позиція нової адміністрації сприяє оптимізму в економіці США та розвитку блокчейн-інновацій.

Гарлінгхаус зазначив, що Ripple повернула 75% найму працівників у США та підписала більше внутрішніх угод за останні шість тижнів 2024 року, ніж за попередні шість місяців, що свідчить про сильне відновлення після років регуляторного тиску з боку голови SEC Генслера.

Аналіз ціни XRP

На момент написання матеріалу XRP торгується на рівні $2,46, продемонструвавши зростання майже на 3% за останні 24 години. За тиждень токен виріс більш ніж на 18%.

Зараз XRP демонструє помірну волатильність на рівні 5,65%, а його позиція вище 50-денної та 200-денної простої ковзної середньої (SMA) свідчить про сильну бичачу динаміку.

Індекс відносної сили (RSI) на рівні 59,33 відображає нейтральний або слабко бичачий тренд, а ринкові настрої залишаються оптимістичними, про що свідчить індекс страху та жадібності на рівні 78 («Екстремальна жадібність»).

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За матеріалами finbold.com.