2 криптовалюти, які скоро досягнуть $100 млрд ринкової капіталізації

Біткоїн (BTC) вперше подолав психологічний бар’єр у $100 000 у 2025 році, піднявшись до $101 504 на момент написання

Цей сплеск підкреслює зростаючий імпульс на ринку криптовалют, який підживлюється очікуванням прокриптовалютної політики новообраного президента Дональда Трампа.

Тим часом, капіталізація світового ринку криптовалют зросла до $3,76 трлн, що на 1,9% більше, ніж за останні 24 години. У цьому «бичачому» середовищі кілька альткоїнів наближаються до ключових віх, а деякі з них наближаються до порогу ринкової капіталізації в $100 млрд у найближчі тижні.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin, який зараз коштує $0,3924 з ринковою капіталізацією $57,8 млрд, має всі шанси досягти ринкової капіталізації в $100 млрд у першому кварталі 2025 року.

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Останні дані свідчать про сплеск активності інвесторів: відкритий інтерес до Біткоїна зріс на 39,91% до $4,08 млрд, а відкритий інтерес до опціонів — на 103,95%.

Таке різке збільшення попиту свідчить про зростання довіри на ринку і створює для DOGE потенціал для бичачого прориву.

Історичні тенденції свідчать про те, що Dogecoin має потенціал для експоненціального зростання, а технічні індикатори вказують на проміжні цілі на рівні $0,50, $1 і вище.

Завдяки сильній підтримці спільноти, зростаючому впровадженню та можливості скористатися популярністю, зумовленою мемами, Dogecoin може реально подолати рівні опору і досягти ринкової капіталізації в $100 млрд, що відповідає ціні приблизно в $0,677.

Cardano (ADA)

Cardano, який наразі коштує $1,14 з ринковою капіталізацією $39,9 млрд, продемонстрував неабияку динаміку, очоливши відновлення крипторинку в перші дні 2025 року, набравши понад 30% лише за перші кілька днів року.

Цьому зростанню сприяло поєднання мережевих досягнень, включаючи впровадження пропозиції CIP-113, яка має на меті привнести в екосистему програмовані активи, підвищену безпеку та інтелектуальні акаунти. Це потенційно може дозволити Cardano підтримувати стейблкоїни, цінні папери та токенізацію реальних активів.

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Підтверджуючи цей бичачий прогноз, дані DefiLlama показують, що загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) Cardano в DeFi за останній тиждень зріс на 26%, досягнувши $580,2 млн, що відповідає зростанню ціни на токени.

Це свідчить про те, що ралі ADA зумовлене органічним попитом, а не спекулятивною торгівлею, що закладає міцний фундамент для стабільного зростання.

Щоб досягти ринкової капіталізації в $100 млрд у 2025 році, ціна ADA має зрости приблизно до $2,84.

Ця мета видається досяжною, враховуючи сильну траєкторію розвитку Cardano та її показники відносно ширшого відновлення ринку, де вона випередила інші основні криптовалюти, такі як Біткоїн та Ethereum (ETH).

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За матеріалами: Finbold.