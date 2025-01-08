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2 криптовалюти, які подають сильний сигнал на покупку цього тижня

08.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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Ринок криптовалют продовжує демонструвати характерну для нього волатильність, привертаючи увагу трейдерів та інвесторів, які намагаються зорієнтуватися в нових тенденціях

2 криптовалюти, які подають сильний сигнал на покупку цього тижня

2 криптовалюти, які подають сильний сигнал на покупку цього тижня Фото: freepik.com

Ринок демонструє стабільне зростання з початку року, що свідчить про відновлення інтересу інвесторів і нарощування імпульсу.

На тлі цього динамічного ландшафту Finbold проаналізував теплову карту Індексу відносної сили (RSI) від CoinGlass від 7 січня, виділивши дві криптовалюти, що демонструють сильний імпульс і потенційні сигнали до купівлі.

Render (RNDR)

Render (RNDR) сигналізує про сильну покупку для трейдерів та інвесторів, зумовлену чітким бичачим імпульсом та сприятливими технічними показниками. Його 12-годинний RSI знаходиться на рівні 60,05, що значно вище середнього ринкового показника 46,07, демонструючи його випередження на ринку, який залишається в основному нейтральним.

Цей рівень вказує на стійкий висхідний імпульс без перекупленості, що робить його привабливим варіантом для тих, хто прагне капіталізувати потенційні прибутки.

Ще одним аргументом на користь купівлі є те, що 13 з 19 ключових ковзних середніх, включаючи 10-денну та 20-денну експоненціальні ковзні середні (EMA), вказують на купівлю, сигналізуючи як про короткостроковий, так і про довгостроковий потенціал зростання.

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Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) виділяється як можливість для купівлі на основі сильних технічних показників і нещодавніх ринкових показників.

RSI токена на різних часових інтервалах сигналізує про зростаючий бичачий імпульс. 12-годинний RSI становить 64,9, а 24-годинний RSI — 64,3, що вказує на стійкий купівельний інтерес без перекупленості.

Крім того, ковзаючі середні малюють яскраво виражену «бичачу» картину, причому такі ключові індикатори, як експоненціальна ковзаюча середня і проста ковзаюча середня на короткострокових і середньострокових таймфреймах, послідовно відображають висхідний імпульс.

Хоча осцилятори показують незначні нейтральні сигнали або сигнали на продаж, домінування бичачих ковзних середніх і сила RSI переважують ці тимчасові корекції.

На ринку, що тяжіє до нейтралітету, RNDR та AI виділяються сильними показниками RSI та послідовними сигналами до купівлі від ключових технічних індикаторів.

Однак, оскільки ринкові умови схильні до швидких змін, трейдерам та інвесторам слід зберігати обережність, проводити ретельні дослідження і забезпечувати відповідність своїх стратегій фінансовим цілям і толерантності до ризику.

Раніше ми писали про 2 криптовалюти, які скоро досягнуть $100 млрд ринкової капіталізації. У цьому «бичачому» середовищі кілька альткоїнів наближаються до ключових віх, а деякі з них наближаються до порогу ринкової капіталізації в $100 млрд у найближчі тижні.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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