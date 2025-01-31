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monobank запустив новий інструмент для користувачів

31.01.2025 12:45
Микола Деркач
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У monobank зв’явилися зарплатні проєкти, які швидко підключаються та дозволяють людям отримувати З/П на Моно

monobank запустив новий інструмент для користувачів

monobank запустив новий інструмент для користувачів Фото: t.me/OGoMono

Про це на власній сторінці у Telegram написав співзасновник monobank Олег Гороховський, а також розповів Михайло Рогальський у відео у TikTok.

«Є в житті неприємні речі до яких з часом звикаєш. Одна з таких — наявність у вашому житті «зарплатного банку», з якого ви щомісяця перекидаєте З/П на Моно, — пише Гороховський. — Тому ми зробили інструмент, що дозволяє виплачувати зарплату одразу на mono».

За його словами, окрім спрощення отримання зарплати, ви можете безкоштовно знімати її готівкою.

«Скиньте це посилання бухгалтерам, щоб у житті стало на одну неприємну річ менше, — наголошує співзасновник monobank. — Ба більше, щомісяця серед тих, хто цього місяця почав отримувати зарплатню через нас, ми розіграємо 5 дронів DJI Mavic 3T, щоб ви могли передати їх вашому другові чи знайомому, який зараз на фронті і потребує цього».

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Він наголосив, що це «абзац для бізнесів»:

  • відсутні комісії на виплати;
  • зарахування протягом трьох хвилин;
  • можливість видати співробітникам скін із лого своєї компанії, як на картинці вище.

Єдине, що треба, — мати бізнес-рахунок у mono. Ну, і щоб був хороший бухгалтер.

@rogalskiy_Після перегляду цього відео ви як ніколи близькі до отримання зарплатні одразу на карту mono

♬ оригінальний звук – Михайло Рогальський

Нагадаємо, що нещодавно monobank додав авторизацію через Apple ID.

«Сьогодні у нас додалася авторизація через Apple ID (потрібна остання версія застосунку). Тепер ви можете зв’язати свій акаунт mono з акаунтом Apple і потім логінитися без введення телефону. Зробити це можна або при вході в акаунт, або у налаштуваннях Монобанку. Зручно ж!».

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Рубрики: MonobankБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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