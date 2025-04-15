Україна робить останній крок для приєднання до єдиного роумінгу з ЄС

Українці зможуть користуватися тарифами свого оператора та не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС навіть після завершення воєнного стану. Парламент ухвалив законопроєкт № 12150 — останній необхідний законодавчий крок для початку переговорів про приєднання до політики Roam like at home
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Чому це важливо?
- Українські та європейські оператори зможуть легше обмінюватися послугами та працювати разом.
- Регулятор НКЕК отримає необхідні повноваження для контролю доступу до мереж та вирішення спорів між операторами.
- Україна стає ще на крок ближче до повної інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.
Після підписання Президентом Єврокомісія оцінить ухвалені закони — і розпочнуться переговори про приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС Roam Like at Home.
«Упевненими кроками продовжуємо разом рухатися до спільного цифрового ринку з ЄС», — йдеться в повідомленні Мінцифри.
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Як зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України, наступний крок — підписання закону Президентом.
«Вдячний команді НКЕК за роботу над законопроєктом та приєднанням України до «Роумінгу як вдома» ЄС. Також дякуємо парламентарям за підтримку! Очікуємо на підписання закону Президентом», — додав Федоров.
Раніше ми писали, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації. Раніше штрафи з камер у Дію приходили з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз до цієї інформації додали ще й фото та відео.
Крім того у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим.
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