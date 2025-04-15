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Україна робить останній крок для приєднання до єдиного роумінгу з ЄС

15.04.2025 19:20
Микола Деркач
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Українці зможуть користуватися тарифами свого оператора та не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС навіть після завершення воєнного стану. Парламент ухвалив законопроєкт № 12150 — останній необхідний законодавчий крок для початку переговорів про приєднання до політики Roam like at home

Україна робить останній крок для приєднання до єдиного роумінгу з ЄС

Україна робить останній крок для приєднання до єдиного роумінгу з ЄС Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Чому це важливо?

  1. Українські та європейські оператори зможуть легше обмінюватися послугами та працювати разом.
  2. Регулятор НКЕК отримає необхідні повноваження для контролю доступу до мереж та вирішення спорів між операторами.
  3. Україна стає ще на крок ближче до повної інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Після підписання Президентом Єврокомісія оцінить ухвалені закони — і розпочнуться переговори про приєднання до єдиної роумінгової зони ЄС Roam Like at Home.

«Упевненими кроками продовжуємо разом рухатися до спільного цифрового ринку з ЄС», — йдеться в повідомленні Мінцифри.

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Як зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України, наступний крок — підписання закону Президентом.

«Вдячний команді НКЕК за роботу над законопроєктом та приєднанням України до «Роумінгу як вдома» ЄС. Також дякуємо парламентарям за підтримку! Очікуємо на підписання закону Президентом», — додав Федоров.

Раніше ми писали, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації. Раніше штрафи з камер у Дію приходили з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз до цієї інформації додали ще й фото та відео.

Крім того у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим.

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Рубрики: ЄвропаЄвросоюзЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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